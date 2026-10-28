Nancy Pazos, en problemas: chocó y salió a la luz la cifra millonaria que debe en multas

Nancy Pazos quedó en el centro de la tormenta tras protagonizar un choque en la avenida General Paz. La conductora intentó sobrepasar a otro vehículo por la derecha y una moto que circulaba por la banquina terminó impactando contra su auto. El motociclista fue trasladado al con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Pero el accidente no fue lo único que dio que hablar sino el hecho de que Pazos acumula ¡214 multas de tránsito entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, por una suma cercana a los $48 millones!

El historial incluye infracciones registradas entre 2021 y 2026, principalmente por exceso de velocidad, estacionamiento indebido y circulación no autorizada por carriles del Metrobús.

Tras el episodio, la periodista dio su versión de los hechos: “Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo. Se cayó. Y yo frené al toque”, le dijo a TN, aunque no hizo referencia a las abultadas multas.