Premio devaluado, más chatarra que fierro

Ya se venía notando que los Martín Fierro no son lo que eran, que venían en picada, pero la elegida como “Mejor Labor en Conducción Femenina” en la última entrega, es la gota que colmó el vaso, chicas.

No lo vi. ¿Quién salió?

¿Quién va a ser? El caballito de batalla de Telefe. Wanda Nara.

¿Y con quién competía?

Con grossas como Vero Lozano, Moria, Georgina, Mariana Fabbiani. No le llega a los talones a ninguna de ellas.

Pero vende, Moni. La buscan las marcas, siempre está metida en algún escándalo, enredada en relaciones con tipos con prontuario, siempre es noticia. Por eso.

Otra razón, Moni. El canal que transmite la ceremonia cosecha la mayoría de las estatuillas. No falla jamás. Gana por goleada. Está estipulado de antemano.

¿Y Nelson, el corresponsal de guerra, ligó algo?

No. Ni él ni otra corajuda como Carolina Amoroso. Nada.

¿Cómo estuvo la conducción?

A Santi del Moro le fascina el protagonismo. Se cae del ego y se estrola. Intentó lucirse saliéndose del libreto varias veces. Jugó al Pastor Giménez. Hizo amigar a la One con la Barbarossa, que no se dirigían la palabra hace un cuarto de siglo.

¿No habrá sido “pour la galerie”, pa’ la gilada, esa reconciliación forzada?

Ya nos enteraremos.

La gran diferencia entre Wanda y las otras conductoras, es que ella siempre sale grabada y editada, en cambio el resto hace tele en vivo y en directo, que es mucho más difícil y requiere cancha, experiencia, trayectoria, cintura.

En realidad, ésta es sólo una muestra de la imparable decadencia cultural que estamos padeciendo hace décadas. Todo se ha “berretizado” con prisa y sin pausa. Para muestra basta un botón, y el botón hoy es Wanda.

No sólo en el mundo del espectáculo. Si tenemos un Presidente que twitea y putea sin eufemismos a todo aquel que lo critique, de ahí para abajo, todo vale. El pescado se pudre por la cabeza, ¿o no?

¿Qué quieren que les diga? El jurado de APTRA es tan poco confiable como la supuesta votación del público en “Gran Hermano Generación Hojalata”. Otra piltrafa con rating.

Ahora se larga el repechaje, y vuelven las plantitas eliminadas al vivero GH. No termina más ese bodrio.

Lo curioso es que vi varias entrevistas a jurados de APTRA, y todos dijeron que no la habían votado a Wanda. ¿Nadie la votó y ganó?

Como los que decían que no lo habían votado a Menem, o ahora, que nadie votó a Milei.

¿Vieron que el programa de Pergolini ligó un Martincho?

Sí, pero no es un “Big Show”, sino un “Late Night Show”.

Si vamos al caso “LAM” tampoco es un “Programa de Interés General”, sino uno de chismes. El que armó los rubros o categorías, la pifió fiero. Ni eso hacen bien.

Pergolini es coherente. Reniega de esos premios y no hizo ninguna mención en su programa, a pesar de haberse ganado una estatuilla.

En ese caso, los ganadores son los productores y los guionistas, no el conductor.

La que nos va a enterrar a todos es la Chiqui, una mina de Fierro, como ella se auto-percibe. Resfriada y todo, no faltó a la cita, y se quedó hasta el final, no como los maleducados que se rajaron antes. Pájaro que comió (y chupó), voló.

Ahora que mencionás la comida, miren el menú gourmet que sirvió el Hilton: “Una entrada fresca y aromática que combina un compacto de queso especiado con un cremoso de coliflor tostado y hongos. Este primer plato se completa con un toque agridulce de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una sutil crema de ajo blanco de lima. Plato principal: Tierno lomo de novillo envuelto en una camisa de panceta casera, acompañado por diversas texturas de espárragos y habas, un cremoso de boniato ahumado y un toque final de aceite herbáceo. De postre: un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo presentado sobre una base de financier de lima.”

¡Qué rebuscado! Me diste hambre. ¡Mozo! ¡Birras y una picadita bien argenta para todas!

Nada como la milanga con puré. ¡Chin, chin!