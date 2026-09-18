Premios Emmy: dónde ver las series ganadoras

El lunes, en el Peacock Theater de Los Ángeles, la televisión estadounidense repartió sus trofeos y dejó un mapa bastante claro: Apple TV se quedó con la comedia, HBO Max con el drama y la miniserie, y los seriéfilos con una lista de pendientes cada vez más larga. La gran ganadora fue “La maldición de Widow’s Bay”, con 14 estatuillas, récord para una temporada de comedia. “The Pitt” repitió como mejor drama, Matthew Rhys ganó dos premios en la misma noche y Jean Smart llegó a su quinto Emmy consecutivo. Acá, el recorrido serie por serie.

WIDOW’S BAY

Terror con risas (o risas con terror)

Tom Loftis es alcalde de una isla de Nueva Inglaterra sin wifi, con señal intermitente y vecinos que juran que el lugar está maldito. Blando y algo cobarde, sueña con convertirla en destino turístico. Lo logra. El problema es que los viejos tenían razón. Arrasó: comedia, actor (Rhys), reparto (Kate O’Flynn y Stephen Root), invitada (Betty Gilpin), dirección y guion.

Por qué verla: porque “Tiburón” también era la historia de un alcalde que no quería escuchar.

Dónde verla: Apple TV

THE PITT

Quince horas sin respirar

Una guardia de urgencias en Pittsburgh, contada en tiempo real. En la segunda temporada, el doctor Robby encara su último turno antes de un año sabático, y el calendario no ayuda: es 4 de julio, con pirotecnia, excesos y un apagón informático que obliga a trabajar en analógico. Noah Wyle repitió como actor y Ernest Harden Jr. ganó como invitado.

Por qué verla: el mejor hospital de la TV desde “ER” (y con el mismo médico).

Dónde verla: HBO Max

DTF ST. LOUIS

Tres cuarentones y una app

Un meteorólogo estrella de la TV local, su amigo intérprete de lengua de señas y la esposa de este, con matrimonios gastados, se cruzan con una aplicación de encuentros casuales. Siete episodios después hay un muerto, dos detectives perplejos y la certeza de que la normalidad es un espejismo suburbano. Mejor miniserie y premios para David Harbour y Linda Cardellini.

Por qué verla: la crisis de la mediana edad convertida en policial.

Dónde verla: HBO Max

PLURIBUS

Un mundo feliz

Vince Gilligan, padre de “Breaking Bad”, imaginó un virus que convierte a la humanidad en una mente colmena amable y feliz. Carol Sturka, autora de novelas románticas de fantasía y pésimo carácter, es inmune y queda como una de las pocas personas malhumoradas del planeta. Ganaron Rhea Seehorn como actriz y Gilligan por el guion.

Por qué verla: Rhea Seehorn, que lo merecía desde “Better Call Saul”.

Dónde verla: Apple TV

SPIDER-NOIR

Un héroe en blanco y negro

Nueva York, años treinta. Ben Reilly fue The Spider, el único superhéroe de la ciudad; hoy es un detective privado venido a menos, hasta que un caso lo obliga a volver a la máscara. Nicolas Cage le pone el cuerpo al personaje al que había dado voz en “Spider-Man: un nuevo universo”. Sumó cinco premios técnicos, aunque fue cancelada.

Por qué verla: Cage más cine negro, ¿hace falta más?

Dónde verla: Prime Video

HACKS

Despedida con récord

Deborah Vance, leyenda de la comedia de Las Vegas, y Ava, la joven guionista que la desafía, cerraron en su quinta temporada una de las sociedades más venenosas y entrañables de la TV. Jean Smart ganó un Emmy por cada temporada, algo que ninguna actriz había logrado, y suma ocho en su carrera.

Por qué verla: Jean Smart, patrimonio de la humanidad.

Dónde verla: HBO Max

LA BESTIA EN MÍ

El vecino sospechoso

Aggie Wiggs, escritora paralizada por el duelo, descubre que su nuevo vecino es un magnate inmobiliario sospechado de hacer desaparecer a su esposa. Ella necesita un libro; él, limpiar su nombre. Sigue un juego de manipulaciones entre Claire Danes y Rhys, premiado también como actor de miniserie.

Por qué verla: para conocer la cara más oscura de Rhys.

Dónde verla: Netflix

TASK

Policías y ladrones en los suburbios

En las afueras de Filadelfia, un agente del FBI que fue cura (Mark Ruffalo) persigue a una banda que asalta casas de narcos. Del otro lado está un recolector de residuos y padre de familia con razones que se entienden demasiado bien. Tom Pelphrey ganó como actor de reparto en drama.

Por qué verla: un policial con barro en los zapatos.

Dónde verla: HBO Max

LA DIPLOMÁTICA

Intriga en los pasillos del poder

Kate Wyler (Keri Russell) llegó a Londres como embajadora y quedó enredada en conspiraciones de alto vuelo. En la tercera temporada, Grace Penn, la vicepresidenta de Allison Janney, llega al Salón Oval. Janney ganó como actriz de reparto y también suma ocho Emmy.

Por qué verla: Janney vuelve a caminar por la Casa Blanca, como en “The West Wing”.

Dónde verla: Netflix

PARADISE

Después del fin del mundo

Lo que parecía el asesinato de un presidente en un pueblo perfecto resultó ser la vida en un búnker tras el apocalipsis. En la segunda temporada, el agente Xavier Collins (Sterling K. Brown) sale a buscar a su esposa y descubre cómo sobrevivieron los de afuera, como el personaje de Shailene Woodley, premiada como invitada.

Por qué verla: thriller político y ciencia ficción en un mismo búnker.

Dónde verla: Disney+

THE BEAR

Un Emmy en memoria

En la cocina más estresante de la TV, Carmy y su equipo pelean por salvar el restaurante con un reloj en cuenta regresiva. La cuarta temporada le dio a Rob Reiner, director de “Cuenta conmigo” y “Cuando Harry conoció a Sally”, un Emmy póstumo como actor invitado.

Por qué verla: gritos, cuchillos y ternura en partes iguales.

Dónde verla: Disney+