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Preocupación por la salud de Romina Gaetani: fue internada de urgencia en plena gira teatral

Por Redacción

Romina Gaetani generó preocupación en el mundo del espectáculo luego de sufrir una descompensación en medio de una gira teatral y ser internada de urgencia en Carmen de Patagones, donde debía presentarse con la obra "El divorcio del año". La actriz fue trasladada a un hospital local antes de la función programada y recibió atención médica para estabilizar su cuadro.

La situación fue revelada en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa explicó: “No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada”. Según trascendió, el episodio habría estado relacionado con un fuerte cuadro emocional y físico acumulado durante la gira.

Tras recibir asistencia médica y permanecer algunas horas bajo observación, Gaetani logró estabilizarse y regresó al teatro para evaluar junto a la producción si podía continuar con las funciones previstas. Finalmente, el espectáculo sufrió una demora de aproximadamente una hora y media mientras el equipo analizaba su estado de salud.

La actriz integra actualmente el elenco de El divorcio del año junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, en una gira nacional con funciones agotadas en distintas ciudades del país. El episodio ocurre además en un contexto personal delicado para Gaetani, atravesado por recientes conflictos mediáticos y judiciales vinculados a su expareja.

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