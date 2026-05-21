¿Qué pasó en el show de Fito Páez? El motivo detrás de los silbidos y su inesperado descargo en las redes

El recital que dio Fito Páez en el Movistar Arena generó una fuerte repercusión en el mundo de la música tras la viralización de videos y comentarios de asistentes que hablaban de silbidos, quejas por el repertorio y gente retirándose antes del final del show.



La decisión del cantante de tocar completo su nuevo disco “Novela” fue cuestionado por algunos usuarios en las redes sociales que expresaron su malestar con que el concierto estuviera centrado en canciones nuevas y no en los clásicos más conocidos del artista.



Sin embargo, el propio Fito había anticipado por redes y el mismo miércoles salió al escenario para avisarle al público que iba a interpretar completo su disco nuevo, que dura cerca de una hora y diez minutos y que está acompañado por audiovisuales y recitados de la actriz Lorena Vega.



De acuerdo al testimonio, el momento de tensión ocurrió recién sobre el final de esa primera parte, especialmente durante uno de los recitados. Allí sí hubo algunos silbidos aislados de un sector del público. Una vez que terminó de tocar sus temas nuevos, el recital cambió de clima dado que Fito comenzó a tocar sus temas históricos.



Asimismo, parte de las personas que se retiraron antes del cierre no necesariamente lo hicieron enojadas con el recital, sino porque el espectáculo terminó muy tarde y tuvo una duración cercana a las tres horas.

Fito rompió el silencio tras los incidentes



El músico rosarino armó una publicación en su cuenta de Instagram para expresar su visión sobre el show que brindó en el Movistar Arena y estuvo lejos de expresar su malestar por la situación incómoda que se vivió al comienzo del show.



“¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”, dejó en claro Fito.



Por último, antes de agradecerle a los músicos que lo acompañaron en el escenario, le dejó un mensaje al público porteño por su acompañamiento en el recital: "¡Me encantás, Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!".