La semana arranca fría, aunque termina con temperaturas de verano

Aunque esta semana arrancó con temperaturas propias del invierno, con el correr de los días las marcas térmicas irán trepando hasta alcanzar máximas cercanas a los 27 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la jornada de hoy en que comienza la primavera se espera un cielo entre mayor a parcialmente nublado, con vientos del sudoeste y temperaturas de entre 11 y 17 grados. En tanto que mañana, el día más frío de la semana, habrá cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del sudoeste que cambiarán al norte y una mínima de 5 grados, con una máxima de apenas 12.

El cambio comenzará a notarse el miércoles, cuando se prevé cielo mayormente nublado y vientos del norte que rotarán al noroeste llevando la temperatura irá de los 5 a los 17 grados.

El ascenso se hará más marcado el jueves, con cielo mayormente nublado, vientos del noroeste cambiando al norte y marcas térmicas de entre 10 y 23 grados.

Para el viernes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al este y una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 26. Será, de acuerdo con el pronóstico, el día más caluroso de la semana.

El sábado, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al este. La temperatura se ubicará entre los 13 y los 24 grados, según el prevé el Servicio Meteorológico Nacional.