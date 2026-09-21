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EL CLIMA EN EL INICIO DE LA PRIMAVERA

La semana arranca fría, aunque termina con temperaturas de verano

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Por Redacción

Aunque esta semana arrancó con temperaturas propias del invierno, con el correr de los días las marcas térmicas irán trepando hasta alcanzar máximas cercanas a los 27 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la jornada de hoy en que comienza la primavera se espera un cielo entre mayor a parcialmente nublado, con vientos del sudoeste y temperaturas de entre 11 y 17 grados. En tanto que mañana, el día más frío de la semana, habrá cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del sudoeste que cambiarán al norte y una mínima de 5 grados, con una máxima de apenas 12.

El cambio comenzará a notarse el miércoles, cuando se prevé cielo mayormente nublado y vientos del norte que rotarán al noroeste llevando la temperatura irá de los 5 a los 17 grados.

El ascenso se hará más marcado el jueves, con cielo mayormente nublado, vientos del noroeste cambiando al norte y marcas térmicas de entre 10 y 23 grados.

Para el viernes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al este y una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 26. Será, de acuerdo con el pronóstico, el día más caluroso de la semana.

El sábado, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al este. La temperatura se ubicará entre los 13 y los 24 grados, según el prevé el Servicio Meteorológico Nacional.

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