Hay golosinas que logran trascender el paso del tiempo y Topolín es una de ellas. El pequeño chupetín con sorpresa que marcó la infancia de miles de argentinos todavía se consigue en el país y también puede encontrarse en comercios y distribuidores de La Plata, donde convive con las golosinas más modernas sin perder su identidad.

Su historia comenzó a principios de la década del 60, cuando los hermanos Fantín, inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron una oportunidad en el mercado de las golosinas. A partir de pruebas caseras con azúcar y caramelo, desarrollaron un chupetín frutal que terminaría convirtiéndose en uno de los productos más recordados de los kioscos nacionales.

La clave de su éxito no estaba solamente en el caramelo. Topolín incorporó una propuesta novedosa para la época: acompañar la golosina con un pequeño juguete de plástico. Así, abrir el envoltorio se transformaba en una experiencia que iba mucho más allá de comer un chupetín. La verdadera expectativa era descubrir qué sorpresa había tocado esa vez.

Mucho antes de que el huevo Kinder se convirtiera en un fenómeno entre los chicos, Topolín ya había instalado esa combinación de golosina y regalo. Durante los años 70 y 80 alcanzó su mayor popularidad y se volvió una presencia habitual en los kioscos de barrio, donde los chicos lo elegían tanto por su sabor como por el misterio que escondía el paquete.

Los juguetes eran sencillos, pero alimentaban la imaginación. Entre las sorpresas podían aparecer trompos, pequeños espejos, muñecos de soldados, extraterrestres, autitos, aviones y otros objetos de plástico. No hacía falta que fueran sofisticados: el atractivo estaba en la posibilidad de encontrar algo diferente cada vez.

El envoltorio también formó parte de su identidad. En sus primeras versiones, Topolín se comercializaba en bolsas transparentes y luego pasó a un sobre de papel con la imagen de un topo. Con el correr de los años, el personaje se actualizó y el packaging se adaptó a las nuevas épocas, aunque mantuvo su vínculo con aquella golosina que acompañó tantas infancias.

De los años dorados a la supervivencia

El escenario comenzó a cambiar durante la década del 90, cuando la llegada de nuevas marcas y productos importados modificó el mercado de las golosinas. Topolín perdió presencia frente a competidores con propuestas más elaboradas y estuvo cerca de desaparecer de los kioscos tradicionales.

La antigua fábrica de José C. Paz quedó abandonada durante aquella década y la producción se reorganizó a menor escala. Sin embargo, la marca logró mantenerse, está en Los Polvorines, y volvió a ganar visibilidad con el paso de los años, bajo la continuidad de la familia vinculada a sus orígenes.

En la actualidad, Topolín conserva su propuesta original: un chupetín de colores llamativos acompañado por pequeños juguetes. También existen presentaciones pensadas para cumpleaños y piñatas, una forma de mantener vigente el producto en un mercado que cambió radicalmente desde sus primeros años.

Otro de sus rasgos más recordados es el sabor. Para muchos consumidores resulta difícil identificarlo con precisión: una mezcla frutal que remite a la sandía, la naranja o la frutilla y que forma parte de la memoria de quienes lo probaron durante su infancia.

El origen de su nombre también alimentó distintas teorías. Una de las explicaciones lo vincula con la palabra italiana topolino, que significa ratoncito, aunque su historia conserva algunas dudas sobre cómo se eligió finalmente la denominación.

En La Plata, como en otros puntos del país, la permanencia de Topolín conecta a quienes lo compraban hace cuatro o cinco décadas con nuevas generaciones que descubren el encanto de una sorpresa escondida en un envoltorio.