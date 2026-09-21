Un sismo de magnitud 5 hizo temblar ayer a Tucumán

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este domingo a primera hora en Tucumán sorprendiendo a vecinos de distintas localidades de la provincia. El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor fue percibido especialmente dentro de edificios y viviendas, donde algunos vecinos aseguraron que el movimiento los despertó. También llegó a sentirse, aunque con menor intensidad, en sectores de Santiago del Estero y Salta.

Minutos antes, a las 5:32, otro sismo había tenido como epicentro Catamarca, donde el fenómeno registró una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros, con epicentro ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. El movimiento tuvo una percepción leve en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.

Hasta el momento, no se informaron víctimas ni daños materiales vinculados con ninguno de los dos movimientos.