$4.000.000: el Súper Cartonazo quedó vacante y con pozo recargado

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó nuevamente vacante y el pozo se prepara para alcanzar los $4.000.000 en la próxima ronda. Este martes se completó la jugada que había comenzado con la entrega gratuita de la tarjeta junto con la edición impresa del jueves, pero ningún participante consiguió reunir los 15 aciertos necesarios para quedarse con el premio.

La definición se produjo luego de cinco jornadas de números que los lectores debieron cotejar con sus tarjetas. La ronda comenzó el viernes y tuvo nuevas tandas durante el fin de semana, el lunes y finalmente este martes 29 de septiembre, cuando se conocieron los últimos números.

Sin un cartón completo, el premio no tuvo ganador y, tal como establece el reglamento, el millón de pesos correspondiente se acumula para la siguiente jugada.

De esta manera, la próxima edición tendrá un atractivo especial para los lectores de La Plata y la Región, ya que el pozo partirá de los $4 millones. La nueva tarjeta podrá retirarse de manera gratuita junto con la edición impresa de EL DIA de este jueves y volverá a contener 15 números distribuidos entre el 00 y el 89.

Una vez que tengan el nuevo cartón, los jugadores deberán controlar los números que aparecen diariamente en el diario y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

El premio queda reservado para quien logre completar el cartón con todos los aciertos. En caso de que aparezca más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales entre quienes presenten tarjetas válidas, de acuerdo con las condiciones del juego. Para acreditar el premio, el ganador debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815.

En estas ocasiones, la acumulación del pozo suma nuevas posibilidades para ganar el Súper Cartonazo.