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VIOLENCIA ENTRE ADOLESCENTES

Alarma por peleas en la Media 3 de Los Hornos

A metros de la escuela, en Los Hornos, una pelea / Cap. de video

Por Redacción

En la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 3 de 140 y 62, Los Hornos, crece la preocupación por la reiteración de episodios de violencia entre estudiantes que, en casos, llegan a ser extremos, dentro y fuera de la institución.

Durante las últimas horas se difundieron casos en los que, a través de videos, pueden verse enfrentamientos a golpes entre alumnas, en un caso y alumnos en otro. Uno dentro de la escuela y otro en la vereda.

Todo, con decenas de testigos y en el caso de la pelea que se da en la vereda, con la intervención de una persona mayor que interviene para evitar los golpes entre adolescentes. A la vez, en la agresión que ocurrió adentro del colegio, en una situación de riesgo por darse en el descanso de una escalera, el personal del colegio se vio obligado a actuar de emergencia.

Tres docentes que se encontraban en el sector tuvieron que intervenir de manera directa y meterse en medio del forcejeo para lograr separar a las estudiantes y poner fin a la gresca.

El suceso encendió nuevamente las alarmas entre los padres y los alumnos de la comunidad. Según advirtieron desde el entorno escolar, este conflicto no representa un hecho aislado, sino que los episodios de violencia física y verbal entre los alumnos ya ocurrieron meses atrás en la misma institución educativa. Varios padres denuncian que sus hijos están en situación de riesgo. Algo parecido en el vecindario, con frentistas que temen por el avance de las peleas hasta con personas que no pertenecen a la institución.

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