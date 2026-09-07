Alertas por incendios en la Isla Santiago

La ONG Nuevo Ambiente alertó sobre la situación de la Isla Santiago, en Ensenada, al denunciar nuevas quemas, desmontes y movimientos de suelo registrados en las últimas 48 horas en un área protegida del monte ribereño.

Según la organización, las intervenciones se realizan con maquinaria pesada y se vincularían con nuevas ocupaciones del territorio, pese a la vigencia de medidas judiciales y a la protección que otorga la Ley Provincial 14.888 de Bosques Nativos.

El sector afectado se encuentra a pocos metros de un puesto de Prefectura Naval, dentro de un territorio declarado Paisaje Protegido de Interés Provincial, una categoría que limita las intervenciones.

Desde la ONG afirmaron: “Mientras la Justicia reconoce la necesidad de garantizar el manejo ambiental de estos territorios, en la realidad seguimos encontrando desmontes, quemas, movimientos de suelo y nuevas ocupaciones”, cuestionaron, al reclamar una intervención urgente.