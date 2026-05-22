Así están las obras en la nueva bajada de la Autopista en City Bell

El intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el presidente de Aubasa, José Arteaga, recorrieron este viernes la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell.

“Estamos recorriendo la construcción de una obra que los platenses esperaron por 25 años; esta obra representa una inversión muy grande y estamos sumamente agradecidos al gobernador de la Provincia", afirmó Alak, y aseguró: "Representa menos tiempo de traslado, menos congestión vehicular y más tiempo de vida”.

Por su parte, Katopodis aseguró que el nuevo acceso es “el antes y el después para el desarrollo de los próximos 30 años de toda esta zona que viene creciendo a un ritmo acelerado”. Además, detalló que “es un nuevo distribuidor de 2,1 kilómetros para mejorar la conectividad, reducir tiempos de viaje y acompañar el crecimiento urbano y productivo de una de las regiones más dinámicas del Gran La Plata. El gobernador Kicillof decidió que en la provincia la obra pública no se frene porque crea trabajo, mejora la calidad de vida y apuntala el desarrollo”.

En la misma línea, Arteaga manifestó: “Con el avance del nuevo distribuidor de City Bell, comienza a concretarse una obra fundamental para la infraestructura vial de la región capital. Esta intervención estratégica mejorará la conectividad y la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas de la zona norte”.

La obra se enmarca en el Plan de Obras 2024-2027 de Aubasa, financiado con fondos propios, y beneficiará a más de 36 mil usuarios, permitiendo reducir tiempos de viaje, disminuir congestiones en puntos críticos, fomentar una circulación más segura y potenciar el desarrollo y la integración urbana.

El proyecto consiste en la construcción de un conector a distinto nivel en el empalme de la autopista, la terminación de un puente sobre la misma, una calzada bidireccional con banquinas y un viaducto sobre las vías ferroviarias de la Línea Roca y el Arroyo Carnaval.

Además, prevé la construcción de un puente y viaducto sobre el Arroyo Martín y un distribuidor a distinto nivel en el Camino Parque Centenario. De este modo, el nuevo trazado tendrá una extensión de 2,1 kilómetros con doble mano de circulación.

Cabe destacar que el distribuidor vial se está construyendo bajo estrictos criterios de sustentabilidad, incorporando soluciones ambientales e hídricas que buscan generar el menor impacto posible en el entorno.

UNA OBRA CLAVE PARA LA ZONA NORTE

Actualmente los accesos de City Bell y Villa Elisa concentran un volumen de vehículos que supera la capacidad de las bajadas existentes, sobre todo en horas pico, con largas filas en Camino Centenario y demoras que se trasladan a calles. En ese contexto, la nueva bajada permitirá descomprimir el tránsito y mejorar la circulación en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

Asimismo, City Bell es uno de los sectores con mayor crecimiento inmobiliario del partido de La Plata y la mejora en la conectividad no solo ordenará el tránsito sino que también potenciará la actividad comercial y el desarrollo en la zona norte del distrito.

En la misma línea, recientemente, se inauguró la bajada que conecta la autopista con la avenida 520, vinculando de esta manera la autovía 2 y la Ruta Provincial 36. Este distribuidor se destaca por atravesar la zona productiva hortícola y florícola de la región, empresas industriales, servicios comerciales, hospitalarios y el Mercado Regional.