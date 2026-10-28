BTS, más que un show: generó 25.000 millones de pesos para la Ciudad

Los tres recitales de BTS realizados el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona convocaron a más de 160.000 personas y generaron un gasto estimado de 50 mil millones de pesos, según un informe del Observatorio de Datos Productivos y la UNLP. La mitad, quedó en bolsillos platenses.

El relevamiento indica que el 96% del público llegó desde fuera de la Ciudad y que más de 130.000 personas la conocieron por estos shows. Unas 113.000 viajaron desde 21 provincias argentinas y otras 17.000 arribaron desde 11 países latinoamericanos.

La convocatoria impulsó la actividad turística y comercial durante las tres jornadas.

El estudio contabilizó más de 48.000 turistas, que pasaron al menos una noche en La Plata, y unos 107.000 excursionistas, que asistieron sin alojarse. La estadía promedio alcanzó las 3,5 noches y el 73% de quienes pernoctaron eligió hoteles. El gasto medio se estimó en $700.000 por turista y $93.000 por excursionista.

El movimiento se extendió a hoteles, alquileres temporarios, restaurantes, comercios y servicios de transporte. Según el informe, el 77% de los visitantes contrató traslados y parte del público aprovechó la estadía para recorrer la Ciudad, visitar museos y realizar actividades recreativas y salidas nocturnas.

Ante este panorama, las cifras dimensionan el alcance de la llegada del grupo surcoreano, que reunió a seguidores de distintas regiones del país y del exterior.

CÓMO IMPACTÓ EN EL TURISMO

El informe distingue entre turistas, que pernoctaron al menos una noche en la ciudad, y excursionistas, que asistieron sin alojarse.

De acuerdo con las estimaciones, los recitales convocaron a más de 48.000 turistas y 107.000 excursionistas.

La estadía promedio de los visitantes fue de 3,5 noches. Entre quienes se alojaron en la ciudad, el 73% eligió hoteles, según el relevamiento.

En cuanto al gasto, el promedio estimado por turista fue de $700.000, mientras que el de los excursionistas alcanzó los $93.000.

La suma de esos consumos explica el impacto total calculado en $53.000 millones, que no incluye el dinero destinado a la compra de entradas.

No obstante, el impacto económico directo para la ciudad se estima en alrededor de $25.000 millones, a partir del movimiento generado en distintos rubros vinculados con la actividad turística, como alojamiento, gastronomía, transporte y recreación.

El estudio también registró que el 77% de los visitantes contrató servicios de transporte y que, además de asistir a los recitales, parte del público realizó actividades recreativas, paseos por la ciudad, visitas a museos y salidas nocturnas.

Los números reflejan el alcance que tuvo la llegada de BTS a La Plata, con miles de personas que viajaron desde distintos puntos de Argentina y países de la región.

Además del movimiento alrededor del estadio, la convocatoria se extendió a hoteles, comercios y servicios turísticos, en uno de los acontecimientos musicales de mayor convocatoria.