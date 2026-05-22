Cartonazo por $3.000.000: controlá los números que se publicaron este viernes 22 de mayo

El Súper Cartonazo ya se juega por $3.000.000 tras quedar vacante. La nueva ronda comenzó este jueves con la entrega de la nueva tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA.

La jugada de esta semana cerró el martes y, al no presentarse ningún jugador con una tarjeta con los quince aciertos, se sumó otro millón de pesos al premio en juego, tal como establece el reglamento para estos casos. Es por eso que salió la primera tanda de números:

El Súper Cartonazo volvió a quedar vacante y ahora ofrece un pozo de 3 millones de pesos para la próxima ronda, que comenzó este jueves con la entrega de la nueva tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA.

La jugada de esta semana cerró el martes y, al no presentarse ningún jugador con una tarjeta con los quince aciertos, se sumó otro millón de pesos al premio en juego, tal como establece el reglamento para estos casos.

La modalidad de juego es simple: cada jueves se entregan los cartones con la edición impresa de EL DIA. Cada tarjeta contiene quince números entre el 00 y el 89. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, en la edición impresa del diario y en eldia.com, se publican diez números por jornada. Si al llegar al martes el cupón reúne los quince aciertos, se convierte en ganador de la ronda.

La expectativa entre los participantes crece semana a semana. El juego, que se consolidó como uno de los clásicos entre los lectores del diario, suma cada vez más interesados que esperan la posibilidad de convertirse en los próximos ganadores.

Con el pozo vacante en esta ocasión, la nueva ronda tendrá un atractivo extra para quienes siguen el sorteo.

El objetivo es completar los quince aciertos antes del cierre de la jugada. Si al llegar al martes el lector tiene todos los números coincidentes, se transforma automáticamente en ganador y puede reclamar el premio. Vale aclarar que en caso de que haya más de una tarjeta con todos los aciertos, el monto se reparte en partes iguales entre quienes resulten beneficiados.

Quienes logren completar la tarjeta deberán comunicarse telefónicamente al 412-0101 y luego presentarse en las oficinas del diario, ubicadas en Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para validar la jugada y acceder al premio.

El plazo para realizar el trámite corre hasta las 17 del martes, último día de publicación de los números.