Clases públicas en la UNLP, en la antesala de otro paro y movilización

Con clases públicas en distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) siguieron las medidas de protesta de los docentes universitarios. Las actividades de este martes fueron el anticipo de lo que se espera para este jueves 17 de septiembre: paro y movilización en el marco de otra reunión paritaria entre los gremios universitarios nacionales y el gobierno nacional.

La facultad de Artes fue una de las tuvo a metros de sus aulas, sobre la calle, una de las clases públicas. La movida está organizada por el Frente Gremial que componen la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (Atulp) y la Federación Universitaria de La Plata (Fulp).

Por la mañana hubo una clase de la materia de Dibujo y a la tarde se dictó otra clase de Historia y Cultura Visual de Argentina y Latinoamérica. La primera actividad tuvo lugar en Plaza Rocha y la segunda en la sede Fonseca. También hubo actividades en Psicología y Trabajo Social

Tras más de un mes de protestas, si se cuentan todas las medidas de fuerza que hubo a lo largo de 2026, desde el Gobierno Nacional se indicó ayer que “hace poco se anunció un aumento del 24% para los profesores universitarios. Explicaron que la recomposición no se había aplicado antes porque, según dijo, la administración recibió “un Estado quebrado”.

Sobre las universidades nacionales, el vocero presidencial Adrian Ravier indicó que su participación en el gasto público consolidado se mantiene en el mismo porcentaje que antes de la llegada de Milei a la Presidencia.