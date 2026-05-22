Conductores de aplicaciones marcharán en La Plata para exigir la legalización del servicio

La Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (A.C.C.A.U.R.A.) anunció una movilización en La Plata para el próximo miércoles 27 de mayo. El objetivo es entregar un petitorio formal con reclamos urgentes tanto al municipio como al Concejo Deliberante donde se detalle la problemática que enfrentan los conductores de aplicaciones en la actualidad.

La convocatoria iniciará a las 9 con la concentración de los choferes en la intersección de calle 120 y 34 para partir desde las 10 al palacio municipal. Allí, exigirán el tratamiento de una normativa que regule formalmente el “Transporte de Pasajeros de Interés Público mediante el uso de Plataformas Digitales”, en base a un borrador con puntos básicos que ellos mismos confeccionaron.

Asimismo, además de pedir por la creación de una mesa de diálogo, el gremio apunta a encontrar una solución urgente a los controles abusivos y constantes que solo castigan a los trabajadores, ni siquiera a las empresas responsables.

De acuerdo a A.C.C.A.U.R.A., el servicio representa el ingreso principal o complementario para más de 10.000 conductores y sus familias en la Región Capital. A su vez, afirman que cientos de miles de platenses eligen las plataformas diariamente dado que el sistema de transporte tradicional está colapsado por el crecimiento de la periferia urbana.

En ese marco, el gremio que representa a los conductores de aplicaciones dejaron en claro que La Plata debe salir del "ostracismo" y acoplarse a las tendencias regulatorias globales y nacionales que ya conviven con la innovación tecnológica en otras regiones del continente. “No se puede seguir considerando ilegal una actividad comercial y laboral que ha generado un ecosistema económico propio”, sentenciaron.