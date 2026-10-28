Docentes universitarios suman jornadas de paro al reclamo por los salarios

Los docentes universitarios confirmaron que además del paro de hoy realizarán más jornadas de huelga en noviembre, en las mismas fechas que ya habían convocado los nodocentes: 3, 12 y 16 del próximo mes, en reclamo de mejoras salariales y la inclusión de la Ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2027.

En la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) informaron que “luego de un exhaustivo análisis de coyuntura, el Plenario de Delegadas y Delegados de Adulp resolvió solicitar a la Comisión Directiva la convocatoria a medidas de fuerza en unidad con el sector Nodocente los días 3, 12 y 16 de noviembre. Durante el encuentro también se acordó proponer acciones de visibilización y agitación al Frente Gremial local –que conformamos con ATULP y la FULP-, para seguir reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y su inclusión en el presupuesto 2027”.

Con estas medidas de fuerza se superarán los 40 días sin clases en el calendario escolar de los colegios preuniversitarios y en el calendario académico en el caso de las facultades en las que los docentes y nodocentes adhieren a las medidas de fuerza.

Desde Adulp se informó también que “tras la masiva Marcha Federal, el plan de lucha se relanza con un paro de 24 el miércoles 28 de octubre: por la aplicación de la Ley, por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”.

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) anunció paros nacionales de 24 horas para este miércoles 28 de octubre y el martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Los nodocentes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y la incorporación de fondos para las universidades en el Presupuesto 2027.

Fatun también cuestionó que representantes del sistema universitario público no pudieran participar de una reunión de la Comisión de Presupuesto del Congreso y aprobó impulsar una acción judicial para incorporar los montos correspondientes a la garantía salarial en los salarios básicos.

En la Universidad Nacional de La Plata la medida será llevada a cabo por Atulp.

MÁS DE 40 DÍAS DE PROTESTAS

Hasta el momento el calendario de jornadas de protesta de docentes y nodocentes sumó 38 días. Con los cuatro días de paro convocados para hoy y tres jornadas en noviembre, superarán los 40 días.

En los colegios preuniversitarios los docentes adecuaron los contenidos para llegar a los conocimientos básicos y cumplir con los objetivos indispensables para lo previsto en cada etapa de la enseñanza.

Los gremios rechazaron varias ofertas de aumento salarial realizadas por el gobierno nacional al considerarlas “insuficientes”.