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Dolor en la comunidad de “Todos por Santino”: murió Gustavo, el papá del joven que lucha por un tratamiento en México

Por Redacción


La comunidad que acompaña desde hace años la campaña solidaria “Todos por Santino” atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Gustavo, el papá del adolescente de 16 años que padece Encefalopatía Crónica No Evolutiva, además de distonía e hipertonía severa.

La noticia fue confirmada por la propia familia a través de las redes oficiales de la campaña solidaria, donde destacaron el enorme esfuerzo y la dedicación que Gustavo mantuvo durante años para mejorar la calidad de vida de su hijo.

“Un gran luchador por la salud de su hijo y un padre con todas las letras que le puso el pecho a las balas durante 16 años”, expresaron en el comunicado difundido en las últimas horas.

Desde el entorno familiar señalaron además que la pérdida llegó en un momento especialmente difícil, cuando mantenían intacta la esperanza de poder concretar el viaje a México para que Santino pudiera acceder a un tratamiento médico que despertaba grandes expectativas.

“Injustamente la vida nos golpeó como familia sin darnos la oportunidad de nada. Ni siquiera que pueda ver su mejoría en su hijo, que con tanta ilusión y fe apostaba por el tratamiento en México”, manifestaron.

Pese al duro momento, la familia aseguró que continuará adelante con la campaña solidaria y con el objetivo de realizar el tratamiento en memoria de Gustavo y por el bienestar de Santino.

“Seguiré para adelante en su memoria para poder lograr su deseo y el de toda la familia. No será en breve, pero sí hará el tratamiento”, señalaron.

Asimismo, explicaron que la cuenta bancaria destinada exclusivamente a recibir donaciones estaba a nombre de Gustavo, por lo que actualmente atraviesan un proceso administrativo y judicial para poder recuperarla o habilitar una nueva vía de colaboración.

Mientras tanto, continuará la rifa de una camiseta de la Selección Argentina, iniciativa que ya había vendido numerosos números y que seguirá activa gracias a la ayuda de amigos y colaboradores cercanos a la familia.

El caso de Santino generó una enorme cadena de solidaridad en redes sociales y distintos sectores de la comunidad, que desde hace tiempo acompañan la lucha de sus padres para conseguir una mejor calidad de vida para el adolescente. 

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