FOTOS | El Modelo ONU reunió a más de 2.200 estudiantes en La Plata

El Modelo ONU volvió a reunir a estudiantes de distintos puntos del país en La Plata. La novena edición contó con más de 2.200 alumnos de 130 colegios secundarios y tuvo por primera vez participación internacional, con una delegación proveniente de Paraguay.

La propuesta comenzó el martes 22 de septiembre con el acto de apertura en el Pasaje Dardo Rocha y continuó durante el miércoles, jueves y viernes. El cierre se realizó en la República de los Niños, donde se desarrollaron parte de las actividades centrales.

El encuentro reunió a estudiantes de escuelas públicas y privadas de CABA, Florencio Varela, Brandsen, Baradero, General Madariaga, Villa Gesell, Mar Chiquita, Chubut y San Juan, además del grupo llegado desde Paraguay. La edición contó también por primera vez con el auspicio institucional de la Oficina de la ONU en Argentina.

La propuesta es gratuita y está dirigida a alumnos de cuarto, quinto y sexto año, quienes asumen durante las jornadas distintos roles diplomáticos luego de atravesar una etapa previa de preparación e investigación.

Durante las actividades, los jóvenes debatieron sobre inteligencia artificial, crisis climática, políticas comerciales, fuerzas de seguridad y conflictos bélicos. La dinámica buscó poner en práctica herramientas vinculadas con la oratoria, la investigación, la negociación y la búsqueda de consensos.

Como parte del encuentro también se realizó el tradicional Agasajo Diplomático, que tuvo lugar el jueves por la noche en el Pasaje Dardo Rocha.