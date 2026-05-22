El sueldo se “evapora” en 14 días: los platenses viven entre deudas y recortes

Un informe privado indica que siete de cada diez trabajadores gastan su sueldo en menos de 14 días y en La Plata los vecinos confirman esa realidad. La mayoría coincide en que llegar a fin de mes es cada vez más difícil y obliga a hacer “malabares”.

Según el estudio del portal de empleo Bumeran, el 73% admite que el salario le alcanza sólo hasta mediados de mes. Otro 28% ni siquiera eso: agota el salario con el pago de deudas. Sólo un 9% dice que llega al 30 con algo en la billetera.

Respecto a los principales gastos, el alquiler se consolidó como el más importante para el 44 por ciento de los trabajadores, seguido por la alimentación (27 por ciento) y el pago de deudas (16 por ciento), lo que refleja el peso de los costos fijos en la economía diaria.

En este contexto, el relevamiento advierte que el endeudamiento continúa en aumento: el 77 por ciento de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Entre ajustes y deudas

En La Plata, los vecinos confirman el dato: el sueldo no alcanza y llegar a fin de mes exige hacer cada vez más “malabares”. Entre recortes, deudas y ayuda familiar, se asegura que apenas llegan a cubrir los gastos básicos.

Marcela Quiroga, profesora de educación física y docente universitaria, describió que “ya estamos a 20 y es como si fuera fin de mes”. Al explicar su situación, contó que tuvo que reinventarse: “Tengo mi escuelita de fútbol, pero no está yendo nadie porque no hay dinero”. En ese contexto, indicó que hoy realiza clases personalizadas para adultos mayores – en lo que se especializó - “para poder sobrevivir”.

En cuanto a los gastos, señaló que “la mayor parte del sueldo se me va en el alquiler, las expensas y los impuestos. Con la comida voy viendo día a día. Y otras cosas, como indumentaria, no puedo comprar nada”.

Además, la docente reconoció que ante esta situación “quieras o no terminás tarjeteando hasta la mercadería” y que luego “no podés pagarla y se hace una bola”, con intereses muy altos. “Creo que hoy no hay un argentino que no tenga deudas”, afirmó, al advertir que el panorama es aún más difícil para quienes tienen hijos: “si a mí que soy soltera me cuesta, no me quiero imaginar con chicos. Es tremenda la situación”.

Silvina Ibarra es empleada doméstica y comentó que atraviesa la misma situación: “Alquilo, así que eso es lo que se lleva la mayor parte de los ingresos”. En tanto, explicó: “Yo vivo con mi hermana, que también es empleada doméstica. Mi papá y mi mamá son jubilados que cobran la jubilación mínima. Así que llegamos a fin de mes con lo justo”.

“Yo vivo con mi hermana, que también es empleada doméstica. Mi papá y mi mamá son jubilados que cobran la jubilación mínima. Así que llegamos a fin de mes con lo justo

Silvina Ibarra Empleada doméstica

También señaló el impacto de los gastos en salud: “Tengo a mi papá que tuvo un ACV y PAMI me reconoce algunos remedios, otros no”. Al mismo tiempo, aclaró que no se endeuda, pero remarcó el ajuste cotidiano. “Vestimenta, nada. Solo comida, alquiler y servicios”.

Eduardo Guardillo es médico y afirmó: “Soy parte del 73 por ciento de los argentinos”. Sobre su situación señaló que llega a fin de mes “haciendo malabares”. También contó que evita endeudarse con la tarjeta “porque después es imposible pagarla” y que se enfoca en “pagar lo del día a día”. Señaló que el sueldo se le va en “comida e impuestos”. Aunque no alquila, paga un crédito, con lo cual es “es como un alquiler, una obligación que hay que sostener”, indicó.

“La mayor parte del sueldo se me va en el alquiler, las expensas y los impuestos. Con la comida voy viendo día a día. Y de otras cosas, como indumentaria, no puedo comprar nada

Marcela Quiroga Docente universitaria

En el caso de Luciana, estudiante de Ciencias Políticas, señaló que recibe mucha ayuda de sus padres. Advirtió que sin ese respaldo “se complica pagar un alquiler, vivir y hacer otras actividades”. Indicó que sus principales gastos son “alquiler y servicios” y que en su caso no se endeuda.

Por su parte, Luciano Azzaro, estudiante, contó que en su casa “llegan hasta mitad de mes, al límite”. En tanto, señaló que su familia sí se endeuda y usan la tarjeta de crédito. Los principales gastos son “servicios, la obra de construcción que estamos haciendo en la casa y la comida”, señaló.

Qué perciben los comerciantes

Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP), advirtió que “en los primeros 15 días se vende algo y luego nada” y que apenas “repunta un poco la última semana, cuando cierran las tarjetas y la gente tarjetea un poquito”. Además, el dirigente comercial subrayó que al inicio del mes “primero se pagan deudas” y recién después consumen algo, en un contexto donde “está muy dura la calle”.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, Diego Piancazzo afirmó que en los comercios “se nota mucho esta situación y en la calle se escucha que el sueldo no alcanza” ya que “entre el 15 y el 20 la gente se queda sin dinero”. Atribuyó la situación a “la presión impositiva, la baja de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo” y señaló que hoy “en el sector se van probando distintas estrategias para atraer clientes, cambiando según lo que mejor funcione”.