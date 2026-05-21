Psicólogos de La Plata ratificaron el paro de este viernes: qué dijo IOMA

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires afirmó ayer que el convenio con IOMA se mantiene vigente más allá del paro de 24 horas previsto para mañana por falta de pago en el marco de "una deuda que continúa acumulándose".

El sector reclama por facturas pendientes, con remito presentado hace más de un mes. En las últimas horas, frente a la falta de respuestas de IOMA, ratificó la medida si no se abona la totalidad de los pagos.

Al respecto detallaron que "todavía no cuentan con orden de pago emitida, situación que genera incertidumbre económica y va en línea con un incumplimiento estructural con quienes brindan atención en salud mental".

Según el sector, en lo que va del año IOMA solo realizó tres de los cinco pagos debidos, lo que afecta “gravemente el sostenimiento de la actividad”. En tanto, destacaron que esto afecta a profesionales y afiliados a IOMA, poniendo en jaque la continuidad y calidad de los tratamientos.

A su vez, insistieron en que la obra social “se ponga al día con todas las facturas con remitos y después retomar la cadena de pago sin la deuda de un mes atrasado”. Y agregaron: “IOMA está pagando a fines de mayo la liquidación de diciembre, enero y febrero. Si mantiene esta dinámica, a fines de junio va a pagar marzo. Y sin mencionar lo que va comiendo la inflación”.



"Se vulnera el derecho de las y los prestadores a cobrar en tiempo y forma pero también el derecho de las personas afiliadas a acceder a una atención adecuada y oportuna”, indicaron. De no regularizarse los pagos, se tomarán nuevas medidas.

Situación tensa

Previo al paro y a la espera de que se concreten los pagos, la entidad colegiada comunicó que más allá de la medida de fuerza y de la tensión por el reclamo el convenio con la obra social se mantiene vigente.

"El Convenio Prestacional está operativo y en plena vigencia", indicó el Colegio a partir de "las numerosas consultas recibidas, tanto de colegas prestadores, como de afiliados del IOMA".

"Al mismo tiempo, en línea con lo informado en la Reunión Plenaria del Consejo Superior realizada el pasado sábado 16 de mayo, se reitera que, en la dinámica diaria del mismo, se realizan las gestiones necesarias con el Equipo IOMA, tanto para atender las dificultades administrativas que se puedan presentar, como para garantizar el pago de los honorarios profesionales que, aún con demora, no se han interrumpido al momento", informó.

"Respecto al pago de los honorarios del presente mes, se informa que se han realizado desde días atrás las debidas gestiones, a los efectos de que se concrete el mismo a la mayor brevedad posible", insistió sobre el pedido.