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La Ciudad

La Plata polar: térmica de 1ºC y la máxima apenas superará los dos dígitos este jueves

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves 21 de mayo de 2026 se registrará una marcada baja de las temperaturas en La Plata y alrededores, en una jornada que tendrá características plenamente invernales pese a estar todavía en otoño.

Según los datos oficiales, las temperaturas se ubicarán entre 2 y 13 grados, con una fuerte caída de las máximas respecto de jornadas anteriores y sensación térmica baja durante gran parte del día. No obstante, la sensación térmica marcaba esta mañana apenas 1 grado.

El organismo prevé una mañana fría pero con buena presencia de sol. Sin embargo, con el correr de las horas aumentará la nubosidad y el cielo terminará mayormente cubierto hacia la tarde y la noche.

A pesar del ingreso de aire frío y del aumento de nubes, no se esperan lluvias, por lo que las condiciones meteorológicas se mantendrán estables.

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El descenso térmico marcará uno de los días más fríos de las últimas semanas en la región metropolitana, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el abrigo será indispensable para quienes salgan temprano.

No obstante, el panorama podría comenzar a cambiar durante la próxima semana. De acuerdo con las proyecciones del SMN, las temperaturas volverán a subir gradualmente y se espera un ambiente menos frío hacia los últimos días de mayo.

Mientras tanto, el jueves estará dominado por el aire frío, el cielo cambiante y una sensación plenamente otoñal en la Capital Federal y sus alrededores.

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