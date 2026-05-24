Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
San Carlos

La Plata tendrá una nueva delegación municipal en la zona oeste

Se trata de la Delegación Malvinas. Abarcará el cuadrante delimitado por las calles 38 a 52 y desde 31 hasta 167

Por Redacción

La Plata dispondrá en el corto plazo de una nueva delegación municipal en la zona oeste. Las autoridades de la Municipalidad explicaron que el objetivo de la iniciativa será descentralizar los trámites administrativos y agilizar las respuestas a las demandas de los habitantes de la zona oeste. El nuevo esquema institucional apunta a facilitar el acceso a las prestaciones del Estado municipal en un área cuyos asuntos se canalizan actualmente a través de la delegación de San Carlos.

Desde la Comuna explicaron que la decisión técnica se fundamenta en el incremento demográfico que experimentó ese sector urbano durante el último período, lo que generó la necesidad de contar con dependencias locales estables. 

La jurisdicción de la nueva sede administrativa se denominará Delegación Islas Malvinas y abarcará el cuadrante delimitado por las calles 38 a 52 y desde 31 hasta 167.

A través de esta medida, las autoridades locales buscan consolidar el despliegue del municipio en el territorio y optimizar el seguimiento de las problemáticas barriales, evitando que los residentes deban trasladarse hasta San Carlos para resolver sus gestiones cotidianas en un entorno marcado por la expansión residencial.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo local formalizó el llamado a licitación pública para la edificación del establecimiento institucional. 

En Villa Elvira

Por otro lado el Municipio avanza en la puesta en marcha de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la construcción de un espacio público que llevará el nombre de Plaza Papa Francisco, el cual estará ubicado en la intersección de las calles 13 y 80.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?