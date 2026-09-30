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EN BERISSO

La UNLP pone en alquiler viviendas para estudiantes

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Por Redacción

La Universidad Nacional de La Plata abrirá la inscripción para acceder al alquiler de un departamento en el primer módulo del Barrio Universitario, situado en 128 y 64, Berisso. El complejo cuenta con 24 viviendas a compartir. La convocatoria será del 13 al 30 de octubre y estará destinada a estudiantes de grado, quienes deberán postularse en grupos preconstituidos de 2 ó 4 personas, a través del SIU Guaraní. Los departamentos de dos personas tendrán un alquiler de $240.000 mensuales y los de cuatro, $480.000.

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