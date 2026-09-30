La UNLP pone en alquiler viviendas para estudiantes

La Universidad Nacional de La Plata abrirá la inscripción para acceder al alquiler de un departamento en el primer módulo del Barrio Universitario, situado en 128 y 64, Berisso. El complejo cuenta con 24 viviendas a compartir. La convocatoria será del 13 al 30 de octubre y estará destinada a estudiantes de grado, quienes deberán postularse en grupos preconstituidos de 2 ó 4 personas, a través del SIU Guaraní. Los departamentos de dos personas tendrán un alquiler de $240.000 mensuales y los de cuatro, $480.000.

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