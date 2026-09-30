Micros: sube el boleto y bajan los usuarios

Desde este jueves 1º octubre, comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario. Según datos oficiales, el boleto mínimo, de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $1.323,33 para quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada. Mientras sube el precio del viaje en colectivo, disminuye la cantidad de usuarios.

En tanto, la segunda sección, que es una de las más utilizadas en la región, subirá a $1.458,89 (la distancia es de 3 a 6 km). El precio del trayecto de 6 a 12 kilómetros subirá a $1.628,61; a $1.953,13 para la sección de 12 a 27 km y a $2.272,26 para los viajes de más de 27 km, según informó el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

En los casos de tarjetas SUBE no nominadas, los montos trepan drásticamente partiendo desde los $2.646,66 en la primera sección hasta alcanzar los $4.544,52 en el trayecto más largo, mientras que los beneficiarios del Atributo Social abonarán montos que van desde los $714,59 hasta los $1.227,02 según la distancia recorrida.

En lo que va de 2026 el precio del boleto aumentó más del 70 por ciento, tomando en cuenta que en enero el boleto mínimo tenía un costo de 749 pesos con tarjeta SUBE registrada.

El nuevo golpe al bolsillo se da en un contexto crítico para el sistema de movilidad. Según un relevamiento del Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, seis de cada diez usuarios han tenido que reducir la frecuencia de sus viajes en colectivo como consecuencia directa del aumento del boleto y de las deficiencias en las frecuencias del servicio.

Actualmente, el colectivo ha dejado de ser la opción mayoritaria indiscutida y representa el 29,5% de los viajes principales en la ciudad, quedando relegado detrás del automóvil particular, que encabeza la movilidad local con el 39,8% de los traslados. El resto de las formas de desplazamiento se distribuye entre las caminatas con un 12%, la bicicleta con un 6,7% y el tren con un 3,3%.

Paralelamente, el deterioro del transporte tradicional le ha abierto la puerta a las plataformas digitales de viajes como Uber, Cabify y Didi, las cuales concentran cuatro de cada cinco traslados de alquiler en la región.

Un 57,7% de las personas que recurren a estas aplicaciones manifiesta que lo hace únicamente porque el micro no se encuentra disponible o no pasa cuando lo necesitan. Sin embargo, sostener estos presupuestos de viaje diarios representa un todo un desafío para miles de trabajadores y estudiantes.

Para Mariana, una empleada de comercio de 34 años que viaja a diario desde Los Hornos hacia el centro de La Plata, el gasto mensual en pasajes “supera ampliamente los $100.000, lo que me obliga a caminar tramos de varios kilómetros por día para recortar pasajes”, dijo.

Del mismo modo, Esteban, estudiante universitario que vive en Berisso, relata que el costo redujo su presencia en las aulas, obligándolo a coordinar traslados en “bicicleta o viajes compartidos en auto con compañeros” para dividir gastos.