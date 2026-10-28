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LA ENCONTRÓ UNA VECINA

Misterio y emoción en la zona de 29 y 60 por la carta de Abril para su abuela

La carta que haría feliz a la abuela apareció en 60 y 29 / EL DIA

Por Redacción

¿Cómo será la relación entre Abril y su abuela? ¿Vivirán en el barrio? son algunas de las preguntas que se realizaban este martes en un vecindario, al sur del casco urbano, a partir de un hecho tan fortuito como emotivo. Una tierna carta escrita, al parecer, por una nena para su abuela empezó a ser parte del comentario luego de que alguien se agachara para levantar del piso dos hojas que llamaban la atención por la caligrafía y los corazones que reforzaban un breve texto.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14.30 en la zona de 60 y 29. Una vecina de la zona encontró los papeles con una emotiva dedicatoria de cumpleaños.

“De Abril para mi abuela”, comienza el mensaje, que continúa: “¡¡¡Feliz Cumple!!! ¡¡¡Te quiero mucho!!!”.

Con caligrafía de nena, también escribió “¡Te adoro!”, acompañando sus palabras con un corazón dibujado, y agregó: “¡Te amo! Sos re buena”.

Una de las frases más conmovedoras aparece cuando Abril le promete a su abuela: “Si algún día precisas algo vos sabes que yo voy a estar siempre para ayudarte”.

La carta termina con dos corazones que llevan las inscripciones “Te quiero” y “Te amo”.

El mensaje apareció en una zona cercana a varios establecimientos educativos, entre esos la Escuela Primaria N° 16, el Colegio Mater Dei, el Colegio San Pío X, el Jardín de Infantes N° 936 y la Escuela N° 55 Juan Vucetich. Sin embargo, se desconoce si la pequeña asiste a alguna de estas instituciones.

¿Quién es Abril y para qué abuela estaba destinada esta carta? Por ahora, el mensaje permanece como un pequeño misterio platense, con la esperanza de que pueda llegar a las manos de su destinataria.

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