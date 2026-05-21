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Nuevo Batiencuentro en La Plata: cena, rifas, shows y sorteos, el evento que organiza el Batman Solidario

Por Redacción

La entrada tendrá un valor de 25 mil pesos e incluirá sándwich libre de pata de cerdo desmenuzada, snacks, cosas dulces, café, además de sorteos y espectáculos musicales.

El Batman Solidario de La Plata volverá a ponerse al frente de una nueva cruzada benéfica con la realización de otro Batiencuentro, el tradicional evento solidario que desde hace más de una década reúne a vecinos de la Región con fines solidarios y una fuerte impronta familiar.

“Cada vez falta menos para un nuevo Batiencuentro, y junto a mis Robins seguimos trabajando con muchísima dedicación para regalarles una noche única e inolvidable”, expresó, al anunciar la nueva edición del encuentro.

La cita será el sábado 13 de junio desde las 20.30 en el Colegio Castañeda, ubicado en 13 entre 68 y 69. La entrada tendrá un valor de 25 mil pesos e incluirá sándwich libre de pata de cerdo desmenuzada, snacks, cosas dulces, café, además de sorteos y espectáculos musicales.

Entre los shows anunciados se destacan las presentaciones de Sueño Stereo, Jorge Vázquez y Lucas Madueño. Además, durante la noche se sortearán rifas que ya se encuentran a la venta y cuyos premios podrán ganarse sin necesidad de estar presentes en el evento.

Aprovechando el clima mundialista, también habrá un atractivo especial: el sorteo de 50 camisetas de la Selección argentina a través de los tradicionales Batichocolatines.

Quienes deseen adquirir entradas o rifas pueden comunicarse al teléfono 221 619-9967 o acercarse a la joyería Cosoli.

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