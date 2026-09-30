Otro día de cortes de luz, con bronca en Barrio Norte y Romero

Los problemas con el servicio eléctrico en la Región siguen sucediéndose día a día: este miércoles, en horas de la madrugada volvió a cortarse el servicio en un enclave de Barrio Norte y hacia la tarde, hubo una protesta de vecinos de Melchor Romero, que reclaman por la pérdida del servicio desde hace cinco días, según indicaron.

En Barrio Norte, vecinos de las zonas de 9 y 33, 10 y 33, 10 y 34 y 8 y 34 denunciaron que el suministro se interrumpió durante la madrugada de este martes y que el apagón se extendió hasta la mañana.

Algunos usuarios estimaron que el corte comenzó alrededor de las 3.30 y señalaron que la situación complicó actividades laborales y de estudio.

También en Tolosa, durante el inicio de la semana hubo reclamos por interrupciones en sectores de 525 entre 3 y 7 y 528 entre 5 y 6. Ante las consultas, desde Edelap señalaron que se había realizado una intervención en baja tensión y que el servicio sería normalizado. Sin embargo, los vecinos cuestionaron la duración de los cortes y, nuevamente, la falta de información precisa sobre los tiempos de reparación.

En Melchor Romero, vecinos del barrio “San Cayetano” cortaron este martes la calle 526 y 167 tras permanecer cinco días sin servicio por una falla en un transformador.

En San Cayetano, el problema se concentra principalmente entre las calles 161 y 167 y de 527 a 528. Allí, decenas de familias aseguran que están sin electricidad desde el jueves pasado pese a realizar reiterados reclamos ante Edelap sin obtener una solución definitiva.

Desde la empresa distribuidora aseguraron que enviaron personal técnico a la zona. Aunque eso no generaba el efecto esperando, según la firma porque el equipo miraba la manifestación con temor por su seguridad y no quería acercarse al área donde está el equipo que falla: “Mientras no se garantice el acceso no podrán intervenir la red”, se indicó a media tarde a este diario.

Por su parte, los vecinos insistían con la protesta: “El corte va a durar hasta que recibamos una respuesta por parte de Edelap”, expresó Salomé, una de las vecinas que participó de la manifestación. Según relató, el barrio ya había atravesado una situación similar el año pasado. Luego de un corte de calle y la intervención de autoridades municipales, el servicio había sido restablecido.

“Te mandan a poner opción C para hacer el reclamo y te contestan por el número de NIS y te dicen ‘en este momento no podemos tomarte el reclamo’”, contó. Ante la falta de respuestas, explicó que algunos usuarios cargan los pedidos como problemas de baja tensión porque, en determinados momentos, la electricidad vuelve parcialmente. El reclamo registrado por la vecina lleva el número 9719055.

Según se indicó desde la protesta, en ese vecindario son beneficiarios de un plan social que les permite acceder a electricidad a través de un medidor comunitario. La vecina que habló con este diario sostuvo que vienen reclamando por una reforma de la red que les permita tener un medidor en cada casa, a su cargo.

En muchas viviendas, las bombas de agua funcionan con electricidad y, por lo tanto, el corte también complica el acceso al agua. Además, se alerta por alimentos que pueden perderse y por el riesgo de que las variaciones de tensión provoquen daños en electrodomésticos. Otro usuario de la zona de 527 y 164 aseguró que una cuadrilla concurrió después de varios días, pero se retiró sin solucionar el inconveniente.

Los cortes y protestas se dan en un contexto de malestar por el aumento de las facturas. Por caso, Joseth, vecino de 42 entre 1 y 2 denunció que pasó de pagar alrededor de 70.000 pesos a casi medio millón. Aseguró que redujo el uso de electricidad al incorporar gas natural para calefacción, pero que igualmente registró consumos de unos 900 kilovatios, frente a un promedio cercano a 600 del año anterior.

El usuario aseguró que presentó un reclamo ante Oceba y cuestionó la respuesta recibida. Según su relato, incluso recibió una intimación de Edelap para interrumpir el suministro pese a mantener un reclamo abierto ante el organismo de control.