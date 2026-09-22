PAMI otorga equipamiento gratis para jubilados con problemas de movilidad: cómo tramitarlo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda a sus pensionados y jubilados la posibilidad de obtener insumos asistenciales destinados a personas con severas dificultades de desplazamiento o que atraviesan períodos extensos de inmovilidad. La iniciativa busca favorecer la autonomía de los adultos mayores y ofrecerles mejores condiciones de confort en el hogar.

Dentro del esquema denominado "Accesorios", la obra social incluye la provisión sin cargo de tres elementos específicos:

- Colchón antiescaras: Prescripto para pacientes inmovilizados que presentan un riesgo elevado de padecer úlceras por presión.

- Inodoro portátil: Diseñado para afiliados que sufren trastornos de movilidad, problemas de desplazamiento o comorbilidades que les impiden acudir al baño por sus propios medios.

- Trapecio de cama: Dispositivo de asistencia útil para facilitar los movimientos corporales y la incorporación de la persona.

La entrega final de cualquiera de estos artículos se encuentra sujeta a la correspondiente indicación médica y al proceso de evaluación que realiza PAMI.

Documentos necesarios y requisitos de solicitud

Para poner en marcha el trámite no es indispensable que lo efectúe el propio jubilado. La gestión puede ser encarada por un familiar, un apoderado o directamente por el médico de cabecera. En los casos en que el profesional de salud se encuentra habilitado en el sistema, puede generar la Orden Médica Electrónica (OME). Cuando la OME queda registrada en la plataforma de la institución, la solicitud se ingresa en forma directa y el afiliado queda eximido de realizar trámites adicionales.

Si la prescripción se presenta en formato manual, es indispensable adjuntar la siguiente documentación:

- Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

- Orden médica emitida por el especialista o médico de cabecera.

- Resumen de la historia clínica en el que figuren el peso y la talla del paciente.

Opciones para gestionar el beneficio: vía web o presencial

La gestión del equipamiento puede realizarse a través de dos canales:

Trámite en línea

Se realiza desde cualquier teléfono celular, tablet o computadora con conexión a internet. Es necesario ingresar a la web oficial de PAMI, seleccionar la opción del trámite "Accesorios", subir la documentación requerida y completar la solicitud.

Trámite presencial

Quienes elijan la modalidad presencial pueden dirigirse a las agencias del organismo con la documentación médica y el DNI. Para una atención más ágil en las oficinas, se recomienda solicitar previamente un turno web.