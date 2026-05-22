Por mantenimiento en la red, dos grandes zonas de La Plata están con baja presión de agua

ABSA informó este mediodía que se registran tareas de mejora sobre la red de agua en distintos puntos de la Ciudad, lo que podría generar baja presión en sectores de La Plata, principalmente en la zona de Gambier.

Según detalló la empresa, personal de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas trabaja en 139 y 50 con intervenciones sobre la red de distribución. Como consecuencia, podría verse afectado el suministro en el sector comprendido entre las avenidas 137 y 143, y desde 42 hasta 50.

ABSA informó este mediodía que se registran tareas de mejora sobre la red de agua en distintos puntos de la Ciudad, lo que podría generar baja presión en sectores de La Plata, principalmente en la zona de Gambier.

Según detalló la empresa, personal de la DIPAC trabaja en 139 y 50 con intervenciones sobre la red de distribución. Como consecuencia, podría verse afectado el suministro en el sector comprendido entre las avenidas 137 y 143, y desde 42 hasta 50.

Además, también se realizan trabajos en la intersección de 19 y 69, donde las tareas podrían provocar baja presión de agua en el área delimitada entre las avenidas 60 y 72, y desde 19 hasta 25.

Desde ABSA indicaron que una vez finalizadas las tareas el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina.