Reclamo en Olmos por la formación de barro en la vía pública

Un grupo de vecinos de Lisandro Olmos manifestó preocupación por la formación de barro en las calles y la presencia de desechos no habituales como hojas y ramas.

El problema, enfatizaron, se encuentra en un amplio sector que abarca de 38 a 44 y de 197 a 203.

"Cada vez que llueve se forma barro y no se puede transitar. Debido al frío, la tierra no se seca y no podemos transitar", afirmaron.

Asimismo reclamaron por la remoción de ramas y limpieza de maleza en un marco de preocupación porque el panorama puede propiciar la presencia de roedores.