Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Ciudad

Reclamos por un pozo en Camino Centenario: denuncian maniobras peligrosas y riesgo de accidentes

Por Redacción

Vecinos y automovilistas volvieron a reclamar por el deterioro del asfalto sobre Camino Centenario, a la altura de las calles 509 y 510, donde un profundo pozo ubicado sobre el cruce ferroviario genera complicaciones diarias para quienes circulan por la zona.

Según denunciaron frentistas y conductores, el desperfecto lleva varias semanas sin ser reparado pese a los reiterados reclamos públicos. La rotura obliga a los vehículos a realizar frenadas bruscas y maniobras de esquive para evitar daños, una situación que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes, especialmente en horarios de alto tránsito.

“Este pozo en Camino Centenario sigue estando a pesar de haberlo hecho publicar hace muchos días en el diario, ocasionando frenadas bruscas y esquives que condicionan probables accidentes”, expresó un vecino de la zona que volvió a advertir sobre el estado del lugar.

El problema se agrava por la presencia de antiguas vías ferroviarias que atraviesan la calzada y que, según los vecinos, ya no tendrían utilidad operativa. El deterioro del pavimento en ese sector genera desniveles y pozos que afectan tanto a autos particulares como a motos y vehículos de mayor porte.

Quienes transitan habitualmente por el lugar aseguran que durante la noche o en jornadas de lluvia el peligro aumenta debido a la poca visibilidad y al estado general de la carpeta asfáltica.

Los vecinos solicitaron una intervención urgente para evitar que la situación derive en un siniestro vial y reclamaron tareas de reparación y mantenimiento en uno de los accesos más transitados de la región.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?