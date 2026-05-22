Reclamos por un pozo en Camino Centenario: denuncian maniobras peligrosas y riesgo de accidentes

Vecinos y automovilistas volvieron a reclamar por el deterioro del asfalto sobre Camino Centenario, a la altura de las calles 509 y 510, donde un profundo pozo ubicado sobre el cruce ferroviario genera complicaciones diarias para quienes circulan por la zona.



Según denunciaron frentistas y conductores, el desperfecto lleva varias semanas sin ser reparado pese a los reiterados reclamos públicos. La rotura obliga a los vehículos a realizar frenadas bruscas y maniobras de esquive para evitar daños, una situación que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes, especialmente en horarios de alto tránsito.



“Este pozo en Camino Centenario sigue estando a pesar de haberlo hecho publicar hace muchos días en el diario, ocasionando frenadas bruscas y esquives que condicionan probables accidentes”, expresó un vecino de la zona que volvió a advertir sobre el estado del lugar.



El problema se agrava por la presencia de antiguas vías ferroviarias que atraviesan la calzada y que, según los vecinos, ya no tendrían utilidad operativa. El deterioro del pavimento en ese sector genera desniveles y pozos que afectan tanto a autos particulares como a motos y vehículos de mayor porte.



Quienes transitan habitualmente por el lugar aseguran que durante la noche o en jornadas de lluvia el peligro aumenta debido a la poca visibilidad y al estado general de la carpeta asfáltica.



Los vecinos solicitaron una intervención urgente para evitar que la situación derive en un siniestro vial y reclamaron tareas de reparación y mantenimiento en uno de los accesos más transitados de la región.

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