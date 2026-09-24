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La Región

Se desarrolla el modelo ONU con más de 2.200 estudiantes secundarios

EL DIA

Por Redacción

En La Plata se desarolla el IX Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, un simulacro educativo público y gratuito que reúne a más de 2.200 estudiantes secundarios de 130 colegios de distintas provincias y de Paraguay. La actividad se extenderá hasta mañana y tendrá como sede principal a la República de los Niños. Se debatirá sobre el cambio climático y la inteligencia artificial.
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