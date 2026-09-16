Se extienden las quejas por las filas de madrugada en los hospitales

En La Plata, conseguir un turno para atenderse en los consultorios externos de los hospitales públicos sigue siendo una odisea para usuarios del sistema de salud. Semanas atrás se conocieron los trastornos registrados en el Rossi y en las últimas horas se sumó el malestar por lo sucedido durante la madrugada en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Según denunciaron los propios pacientes, en las primeras horas de este martes decenas de personas debieron hacer fila en la vereda de la avenida 520, a la espera de un cupo para consulta, mucho antes de que amaneciera. Entre quienes acudieron al lugar se calificó la situación como de “maltrato”. Uno de los vecinos indicó que “no puede ser que hagan esperar a la gente a la intemperie, en plena madrugada y en medio de este frío”. Todo eso, indicó, “por un turno para dentro un mes o más”.

Según el planteo, personas de distintas edades aguardaban sobre la vereda, a la altura de la calle 175, hasta la apertura de las ventanillas. Más allá de las filas, se remarcó que las condiciones empeoraron últimamente: se sostuvo que “históricamente” la espera para obtener un turno se realizaba dentro de las instalaciones del hospital, que no solo recibe a vecinos de la zona oeste platense, sino también a pacientes provenientes de diversos puntos del Conurbano y del interior bonaerense.

UN PROBLEMA EXTENDIDO

El antecedente más reciente de este tipo de inconvenientes ocurrió semanas atrás en el hospital Rossi (37 entre 116 y 117), donde una mujer de 67 años intentó, sin éxito durante una semana, conseguir un turno para realizarse una ecografía. “Fui más de cinco veces a las cinco y media de la mañana y no conseguí número porque solo dan diez por día”, consignó la afectada.

Tal como ocurrió en Romero, en ese caso el malestar se agudizó por tener que permanecer a la intemperie durante varias horas antes del ingreso al edificio.

Las dificultades se replican en otros centros de salud de la Región. Una paciente de Villa Elvira expuso sus complicaciones para conseguir atención en el hospital San Martín: “No logro sacar turno por la aplicación. Muchas veces, no puedo entrar al sistema. En otras ocasiones me derivan al Hospital Gutiérrez. Entonces, no me queda otra opción que ir a hacer fila desde las 5 o 6 de la mañana”.

TRES MODALIDADES

Actualmente, en la Provincia conviven tres modalidades para la reserva de turnos: la presencial, la digital y la vía WhatsApp.

Ante los reclamos que se presentaron en el Rossi el mes pasado, desde el Ministerio de Salud se indicó que la fila de madrugada no es la única alternativa para ser atendido.

En ese sentido, se señaló a este diario que el sistema de asignación digital “es un proceso que avanza de forma progresiva en todos los hospitales”.

Con respecto a esa vía, la fuente consultada puntualizó que “la turnera general está habilitada mediante la herramienta Mi Salud Digital. Aunque sigue conviviendo con líneas directas de WhatsApp de cada servicio para facilitar la cercanía”.

Asimismo, se aclaró que los centros de salud mantienen un remanente de cupos que se otorgan de forma presencial, destinado especialmente a “la gente que no utiliza herramientas digitales o que prefiere tramitar su turno en persona”.