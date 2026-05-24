Se siente el frío otoñal este domingo en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en el finde largo?

El frío polar persiste este domingo en La Plata en sintonía con una semana en donde predominaron las bajas temperaturas extremas. No obstante, en los próximos días el termómetro será más contemplativos con las marcas mínimas.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 15 grados.

De acuerdo con las previsiones, el lunes 25 de Mayo se presentará con cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 17.

En tanto que se espera para el martes cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 16.