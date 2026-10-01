Sorpresivo paro docente en la Provincia por casos de violencia

El Frente Docente Bonaerense sorprendió con la convocatoria a un paro para este jueves 1º de octubre ante la “escalada de episodios de violencia”.

La medida se realiza en en el medio de tensiones por la discusión salarial, pero desde uno de los gremios se indicó que la huelga derivó de otro caso de violencia en Trenque Lauquen.

La medida de fuerza fue convocada por cuatro de los cinco gremios que integran el frente y afectará a las escuelas públicas bonaerenses. La excepción es Sadop, el sindicato de los docentes de colegios privados.

Al anunciar el paro se reclamó “una sociedad que cuide a los que enseñan” y se pidió el fin de los hechos de violencia que vienen sufriendo los docentes.

Si bien el paro es contra los distintos episodios violentos que afecta a los maestros, se anunció después que uno de los gremios le pidiera al Gobierno bonaerense una “recomposición salarial inmediata” y “que no se dilaten más los tiempos de una propuesta”, pidió.

“Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición”, indicó la presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Liliana Olivera a través de un comunicado, luego del encuentro que los representantes gremiales tuvieron el último viernes con las autoridades provinciales donde no hubo ofrecimiento salarial en la reunión paritaria.

“Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante”, dijo Olivera y agregó que “hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector”.

Asimismo, Olivera indicó que “seguimos reclamando además por situaciones que son esenciales para el desarrollo de nuestro trabajo, como la implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante los numerosos casos de violencia que se siguen registrando en los establecimientos educativos, la sobrecarga de tareas o los problemas constantes de cobertura en las prestaciones de IOMA”.

Uno de los últimos episodios de violencia lo sufrió una docente de nivel inicial en la ciudad de Trenque Lauquen. Según trascendió, habría sido atacada por el padre de un alumno y sufrió la fractura de una muñeca.

El grave hecho de violencia motivó la convocatoria a un paro distrital y una movilización de los gremios docentes, que reclaman mayores medidas de protección y respuestas, según difundieron medios de la zona.

“CONSENSO SOCIAL”

En el comunicado del frente gremial docente, se menciona que “el paro Provincial es en reclamo y exigencia de medidas urgentes y concretas de consenso social, frente a los hechos de violencia ocurridos contra docentes en los últimos días, que se suman a un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector. Diversos hechos de agresión física y hostigamiento digital acontecieron en varios distritos”.

El comunicado firmado por Suteba, Feb, Udocba y Amet (escuelas técnicas) afirma que el 1º de octubre paramos en toda la provincia contra la violencia que se ejerce hacia las y los docentes y para que las autoridades provinciales, los ámbitos de la Justicia, las comunidades educativas abordemos interdisciplinariamente, desde las diferentes responsabilidades y desde cada territorio, la construcción de estrategias que atiendan y resuelvan desde la prevención y la intervención este flagelo”.