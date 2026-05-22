Los nodocentes universitarios realizarán otros tres días de paro

Los gremios nodocentes universitarios del país profundizan el plan de lucha en reclamo de la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, apertura de paritarias y mejoras salariales urgentes, entre otros reclamos. Según anunciaron en la federación nacional que los agrupa, Fatun, realizarán cuatro semanas de protesta y tres días de paro: el 29 de mayo, 3 y 4 de junio.

De ese modo, se suman a los paros docentes que se realizarán toda la próxima semana, del 26 al 30 de mayo, impulsados por las federaciones nacionales con el apoyo de los gremios locales, como es el caso de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp).

A la medida impulsada por Fatun se sumó el gremio local de los trabajadores nodocentes, Atulp.

La huelga podría afectar de lleno a los colegios y buena parte de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata, en un momento del calendario académico en el que habrá mesas de exámenes finales y parciales.

La decisión de los gremios nodocentes se dio a conocer anoche, con comunicados difundidos en las redes sociales de Fatun y Atulp.

La reunión del consejo directivo de Fatun se llevó a cabo de manera híbrida, con la presencia de representantes de 56 asociaciones adheridas, donde se abordaron distintos temas vinculados a la situación política, económica y social que atraviesan las universidades nacionales y sus trabajadores, así como también las medidas a seguir frente al actual contexto.

Unanimidad

Según se informó, de manera “unánime se determinó seguir fortaleciendo la unidad, solidaridad y organización para llevar adelante el plan de acción que consistirá en cuatro semanas de protesta y visiblización, con paro los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio, en todas las universidades nacionales del país”.

Entre los nodocentes están los trabajadores que se ocupan de la limpieza, apertura de las sedes y cuestiones administrativas, lo que impedirá el dictado de clases en las jornadas en las que habrá huelga del sector.