Una multitud en la maratón por los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí

La maratón solidaria prevista para este domingo por el cuartel de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí reunió a una multitud de adultos, jóvenes y niños que se acercaron a participar de las distintas pruebas deportivas más allá de la rigurosidad de las bajas temperaturas y las persistentes amenazas de un cielo que sigue encapotado.

Bajo el lema “Corré por quienes siempre corren por nosotros”, y con el propósito de invitar a la comunidad, la movida solidaria contó con el desarrolló de una prueba de 8K competitiva, otra de 3K participativa y una tercera de 1K recreativa para niños y adultos mayores.

El evento se desarrolló con buena concurrencia de vecinos de todas las edades y atletas de la Región en medio de un clima de algarabía.

Desde el cuartel anticiparon que lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo diario de los bomberos voluntarios, quienes cumplen tareas fundamentales en emergencias, incendios y asistencia a vecinos de toda la región.

Los inscriptos recibieron una remera oficial del evento, medalla finisher y kit para cada participante. La organización estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí junto a la firma Sincronía Deportiva Eventos.

Desde la institución agradecieron a vecinos y corredores de toda la Región por sumarse a la propuesta solidaria, que además contó con un importante acompañamiento de la comunidad local.