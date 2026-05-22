Una por una, las escuelas de La Plata que denunciaron invasión de ratas: crece la preocupación por el hantavirus

La comunidad educativa de distintas escuelas de La Plata atraviesa momentos de fuerte preocupación tras la denuncia de una invasión de roedores en establecimientos donde asisten cientos de estudiantes. La situación reavivó la alarma sanitaria en medio del contexto de aumento de casos de hantavirus en la región y volvió a poner en el centro del reclamo al Consejo Escolar por la falta de respuestas.

Según denunciaron familias y docentes, en las últimas semanas se registraron la presencia de ratas dentro de aulas, comedores y otros sectores de escuelas de la ciudad, lo que generó inquietud por las condiciones de higiene y seguridad en las que se desarrollan las clases.

En algunos establecimientos, los episodios incluyeron también la aparición de otros insectos, lo que encendió aún más las alertas entre las comunidades educativas. Las familias advierten que la situación no es aislada y que se repite en distintos puntos del distrito, especialmente en edificios con alta matrícula y uso intensivo.

Crece el temor sanitario

El principal foco de preocupación está puesto en el hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores infectados que puede generar cuadros graves en humanos. En este contexto, la presencia de ratas dentro de escuelas es vista como un riesgo directo, especialmente en espacios donde los niños permanecen varias horas al día.

Especialistas recuerdan que el contagio puede producirse por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de los roedores, por lo que la higiene y el control de plagas son medidas fundamentales para la prevención.

Reclamos al Consejo Escolar

Ante la situación, padres y trabajadores de la educación reclamaron la intervención urgente del Consejo Escolar para implementar tareas de desinfección, fumigación y control edilicio.

También solicitaron inspecciones en los establecimientos afectados y la implementación de un plan preventivo que evite la propagación de roedores, especialmente en un contexto sanitario considerado de riesgo.

“Necesitamos respuestas concretas y rápidas. No se puede seguir en estas condiciones”, expresaron integrantes de la comunidad educativa, que piden medidas estructurales y no solo acciones puntuales.

¿Cuáles son las escuelas en donde los padres denunciaron presencia de ratas?

La denuncia se suma a otros episodios similares registrados en diferentes escuelas de La Plata toda la semana, donde la presencia de roedores generó clausuras parciales, suspensión de actividades o reclamos reiterados por falta de mantenimiento.

Hasta el momento, las familias denunciaron presencia de ratas en diferentes instituciones de toda la región: Escuela Nº59 de Villa Alva, ubicada en 122 y 604; Normal N°3 y la Primaria N°1 “Francisco A. Berra”, ubicada en 8 entre 57 y 58; Escuela Secundaria N°16 de 66 entre 153 y 154, Los Hornos.

Mientras tanto, la preocupación crece entre las familias, que advierten que la situación podría agravarse si no se toman medidas urgentes para garantizar condiciones sanitarias seguras en los establecimientos educativos.