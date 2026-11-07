VIDEO | Dejar atrás las etiquetas: la historia de Julieth, dirigente no binario al frente de Suteba

Julieth Fernández es docente y dirigente sindical de SUTEBA La Plata, donde ejerce el cargo de “secretarie” general. Así, con “e”, porque es una persona no binaria, identidad de género que figura en su documento desde el 23 de mayo de este año.

“Ser no binario o no binarie tiene que ver con una cuestión de lo que uno, una, une siente, de lo que piensa, de lo que te identifica. Algunos dicen no sentirse cómodos ni con lo que es de varón ni con lo que es de mujer, ni con lo binario, sino que tiene que ver con poder sentirte y hacer lo que uno quiere, lo que una quiere, siente y desea. Me parece que el deseo es fundamental”, explica Julieth al intentar poner en palabras una identidad que excede tanto las categorías biológicas como la orientación sexual.

En una sociedad organizada históricamente desde el binarismo, aquello que no puede encasillarse en las categorías establecidas suele generar preguntas y dificultades para su comprensión. Incluso otras identidades de la diversidad, como las personas trans, pueden encontrar un lugar dentro de esas mismas casillas: mujer trans, hombre trans. Pero ¿qué sucede con quienes no se identifican con ninguna de esas categorías?

“Tenemos la costumbre de encasillar: lo azul de nene, lo rosa de nena. ¿Qué hacían cuando no sabían el sexo? Porque se hablaba de sexualidad, era amarillo, neutro. Pero nada de eso dejaba de estar en la binaridad. Venimos a romper con eso, no somos acá, no somos allá y tampoco somos una tercera posición. Somos y punto”, definió con contundencia.

Identidad avalada por ley

Julieth nació en América, un pueblo del oeste bonaerense y como tantos jóvenes llegó a La Plata para estudiar. Desde que comenzó a trabajar en la docencia se afilió a SUTEBA. El pasado 23 de mayo asumió la secretaría general del gremio, el mismo día en que recibió su nuevo documento de identidad.

“Mi documento dice Julieth Fernández y en la parte del género tiene una X. No binario”, detalló.

El cambio, sin embargo, fue mucho más allá de una letra en el DNI. La partida de nacimiento, las tarjetas, el título universitario, las escrituras y hasta la titularidad del auto debieron adecuarse a su nueva documentación. Para Julieth, el proceso tuvo un significado mucho más profundo: “Es un nacimiento, porque volvés a hacer tu partida de nacimiento, después de ahí volvés a tener tu DNI y la verdad que es impresionante, es volver a nacer, te despojás de un montón de cuestiones”.

“Es un proceso, porque en el medio juegan muchas cosas personales. Porque, bueno, te cambiás el nombre, cambiás, y es como que pareciera que cambiás tu identidad, pero en realidad no, estás revalidando tu identidad”, reflexionó.

Hasta entonces, ir al médico, tomar un cargo en una escuela o realizar cualquier otro trámite implicaba enfrentarse a una documentación y un trato que incomodaba. En esos ámbitos todavía aparecía su “deadname” —un anglicismo utilizado para referirse al nombre asignado al nacer y que una persona dejó de utilizar— y, con él, situaciones de incomodidad, como cuando le decían “señor”.

Porque, aunque el reconocimiento en el DNI llegó recién este año, Julieth ya era Julieth desde mucho antes.

“Tengo 48 años. De esos años, hace 30 que para mi gente siempre fui Julieth. En las escuelas no podía ser Julieth ni en ningún otro lugar. No me sentía cómoda cuando me nombraban así. Ahí también había un proceso de sentir y reafirmar que estás en el camino correcto, buscando tu propia identidad”, recordó.

Espacios de lucha

La trayectoria de Julieth como docente comenzó en la década del 90, cuando mostrarse abiertamente con una identidad o una orientación sexual por fuera de la norma podía tener consecuencias. “Ahí sí tenías que seguir estando en el clóset en términos profesionales, en términos educativos, porque hasta te denunciaban los padres, algunos docentes también”, recordó.

Las sospechas y los prejuicios podían llegar hasta la Dirección General de Cultura y Educación o instalarse directamente en las comunidades escolares. Según explicó, detrás de esas denuncias aparecían los mismos fantasmas que históricamente persiguieron a las diversidades: asociarlas con el abuso o cuestionar su capacidad para estar frente a un aula.

Hoy el panorama es otro, aunque consideró que, pese a los avances de los últimos años, también hubo un retroceso. Incluso, señaló que muchos de sus compañeros tuvieron que volver a enfrentarse a situaciones discriminatorias.

“Hace cinco años esto no pasaba, porque había otro contrato social en relación a las diversidades y disidencias. Hoy, con el ataque a compañeras trans en Palermo, con los femicidios que crecen cada vez más, donde el odio y el discurso del odio y el mandato del odio son comunes desde un presidente de la Nación, por supuesto que hoy sí nos persiguen”, reflexionó.

Y describió algunas situaciones que vuelven a aparecer en las escuelas: “Por ejemplo, ‘compañeres’ que están en las escuelas, los padres se enteran, van a la escuela a intentar hacer denuncias o a cuestionar por qué una persona así está frente a mis alumnos. Algo que es de principios de los 90, por no decir mucho más atrás. Es tremendo”.

El sindicalismo, otro de los espacios que Julieth habita con la misma pasión que la educación, tampoco está exento de esas prácticas. “Si bien hay micromachismos instalados, como los hay en toda la sociedad, en SUTEBA desde su génesis los derechos humanos han sido bandera de lucha. Entonces, hay un camino allanado, aunque igualmente te encontrás con algunas cositas que te invitan a reflexionar”, admitió.

En ese ámbito, explicó, muchas de las situaciones se abordan desde una lógica que conoce bien: la pedagógica. “Lo bueno que tenemos, además, como somos docentes, es que decimos: ‘Che, ¿te estás dando cuenta de que...?’. Marcamos la situación y la verdad es que reflexionan”, contó.

Sin embargo, aclaró que ese escenario no se repite en todos los espacios sindicales. “En el sindicalismo hay mucho machismo y las mujeres, las feminidades, las diversidades irrumpimos, dependiendo de dónde. Y también qué debates des, porque a veces no implica gritar mucho, sino saber qué debate dar y qué preguntarle al otro, qué repreguntarle”, sostuvo.

Para Julieth, esa forma de intervenir también tiene algo de la tarea docente: “Esta cuestión medio pedagógica, esta dialéctica, depende de qué te repregunto en base a tu discriminación o a tu pregunta discriminadora. Es cómo vas a empezar a poder elaborar un proceso de decir: ‘Ah, está bien, estoy equivocado’”.