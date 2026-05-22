VIDEO. "No entra nadie": la peor cara de los comerciantes de Diagonal 80, entre pocas ventas y alquileres insostenibles en La Plata

La histórica zona comercial de Diagonal 80, uno de los corredores tradicionales de La Plata, atraviesa uno de sus momentos más complejos. Comerciantes con décadas de trayectoria advierten una fuerte caída del consumo, aumento constante de servicios e impuestos, alquileres imposibles de sostener y un flujo de gente muy inferior al de otros tiempos.



A fines de mayo, distintos comerciantes de la zona describieron un panorama marcado por la incertidumbre y el esfuerzo diario para mantener abiertos sus locales.



Guillermo Gardella, comerciante de materiales eléctricos y tercera generación de una empresa familiar instalada sobre Diagonal 80 desde 1911, aseguró que la actividad cayó de forma pronunciada en los últimos años.



“El consumo ha descendido muchísimo. Las plataformas digitales nos sacaron muchas ventas”, señaló. Además, cuestionó el impacto de los servicios y los impuestos sobre la actividad comercial. “Me llegaron 150 mil pesos de ABSA y tengo apenas un baño con una canilla”, explicó.



Gardella sostuvo que, pese al discurso oficial sobre una recuperación económica, la realidad en la calle es diferente. “Acá no hay consumo, no hay plata. Uno puede regalar la mercadería, pero la gente no compra”, afirmó.



El comerciante también apuntó contra la presión impositiva provincial y municipal. “Impuesto que ponen, impuesto que no sacan”, resumió, al tiempo que remarcó que muchos comerciantes no logran sostener empleados ni proyectar inversiones.



Otro de los testimonios fue el de Ricardo Ávalos, dueño del histórico local UNIVEL, ubicado en Diagonal 80 y 46. Allí describió un escenario de ventas muy bajas y una circulación de clientes cada vez menor.



“Está flojísimo. No es solamente en La Plata, también pasa en Capital Federal”, comentó. Según explicó, la falta de efectivo y la baja actividad económica afectan tanto a consumidores particulares como a empresas.



Ávalos remarcó que el incremento permanente de los costos complica aún más la situación. “Los servicios siguen aumentando, el combustible también y eso influye en el precio del producto”, señaló.



Aunque su comercio logró estabilizar el tema del alquiler tras décadas de permanencia en la zona, indicó que el verdadero problema pasa por sostener la estructura diaria. “El pago de empleados y aportes no nos cierra. El comerciante no sabe si va a vender mucho o poco”, expresó.



Además, describió el desgaste emocional que atraviesan muchos comerciantes. “Eso genera un estrés cotidiano. Se hace una bola de nieve y terminás buscando préstamos o planes para seguir”, sostuvo.



Por su parte, Beatriz, comerciante instalada desde el año 2000 en Diagonal 80 entre 1 y 2, aseguró que la situación actual “asusta”.



“Son las 11 de la mañana y vendimos dos cartelitos. Hay veces que pasan horas sin que entre nadie”, relató. En su caso, explicó que deben afrontar un alquiler cercano al millón de pesos, además de impuestos y servicios.



“Estamos sobreviviendo. No me quiero imaginar la gente que tiene empleados”, dijo con preocupación.



La comerciante sostuvo que la caída del movimiento comenzó hace años, pero que actualmente el escenario es mucho más grave. “Yo nunca vi esto”, afirmó, recordando incluso el cierre de negocios históricos de la zona.



Mientras tanto, sobre Diagonal 80 persisten las persianas abiertas de comerciantes que intentan resistir entre ventas escasas, costos crecientes y la incertidumbre de no saber cómo seguirá la actividad en los próximos meses.