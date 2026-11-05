Zona Norte: la luz va y viene desde hace 15 días y crece la bronca

Los cortes de luz no dan tregua en La Plata y crece la bronca de los vecinos. Los reclamos se multiplicaron el martes por la noche y continuaron este miércoles en el casco urbano y la zona norte. En Gonnet, City Bell y Villa Elisa denuncian apagones diarios desde hace 15 días. Los usuarios le siguen apuntando a Edelap ante la falta de respuestas.

“Es un drama el que estamos viviendo”, resumió un vecino de Gonnet, donde ayer los cortes comenzaron desde temprano y se repitieron varias veces hasta que el servicio quedó interrumpido durante horas. La zona recién recuperó la luz cerca de las 18.

En 21 y 480, los problemas con el suministro comenzaron la noche del martes y continuaron durante el miércoles. Los vecinos denunciaron que sufrieron tres interrupciones durante la mañana. “Se va y vuelve a los pocos minutos”, contó un usuario, molesto porque las fallas le impedían continuar con su jornada laboral. “Hace 12 días que estamos así, con cortes todo el tiempo”, se quejó.

El malestar creció con el correr de las horas. “Tuve que ir a trabajar a un bar”, contó otro usuario, de la zona, donde la electricidad recién volvió pasadas las 17.30, después de una jornada cargada de bronca, puntualmente, por la falta de respuesta de Edelap.

A pocas cuadras, en 18 y 488, un vecino advirtió que los cortes también afectaban el funcionamiento de una escuela de la zona.

En tanto, en 16 entre 490 y 492, varios usuarios denunciaron que estuvieron más de tres horas sin luz en el transcurso de la tarde. “Primero comenzaron una serie de cortes intermitentes y después nos quedamos directamente sin suministro”, explicó un damnificado.

“Y TODAVÍA NO ARRANCÓ EL CALOR”

Asimismo, hubo fuertes cuestionamientos en 15 y 489, donde antes del mediodía los residentes en el lugar ya habían contabilizado tres interrupciones del servicio. “Y todavía no arrancó el calor. Increíble”, expresó una vecina enojada. Además, criticó las dificultades para comunicarse con la empresa: “Ya ni por WhatsApp te toman el reclamo. Te mandan a un webchat para no pagar WhatsApp”.

En Villa Castells, los problemas también se hicieron sentir. En 12 y 502, cerca de las 16, los vecinos se quejaron por estar sin luz. En tanto, en 9 y 497 denunciaron varias interrupciones: “Es la segunda vez en el día que me cortan el servicio”, reclamó una usuaria.

Los inconvenientes venían desde la noche del martes y alcanzaron otros puntos de la localidad. Hubo reclamos desde las zonas de 8 y 497, 10 y 492, 7 y 493 y 11 y 493. Además de los apagones, los usuarios manifestaron su malestar por las dificultades para comunicarse con Edelap y dejar asentados los reclamos. “Por WhatsApp me informaban que el número de NIS no corresponde”, contó una vecina.

En 10 y 491, en tanto, la falta de suministro se extendió desde las 20.30 del martes hasta al menos las 23. Sin embargo, ayer por la mañana, en algunos sectores los problemas continuaron.

El mismo calvario vivieron los vecinos de City Bell. En la zona de 481 y 30 estuvieron más de cuatro horas sin luz durante la tarde de este miércoles. El mismo problema se registró la noche anterior en Cantilo y Plaza Belgrano, Alvear y 21, y Cantilo y 13 A.

Una situación similar se vivió en Villa Elisa, donde el apagón comenzó pasadas las 21 y afectó varias manzanas del centro, entre las calles 42 y 45 y de 3 a 5.

En el Casco, los reclamos también se multiplicaron ayer desde temprano. Néstor Olivero, vecino de 39 entre 9 y 10, contó que se quedó sin luz antes de las 10 y cuestionó la falta de respuestas de Edelap.

En 13 y 41, una vecina se quejó porque no podía estudiar ni trabajar: “Con este corte de luz es imposible”. También hubo quejas en 12 y 40 y en 9 y 49, donde Adela advirtió que el apagón había comenzado a las 9.30 y manifestó su preocupación por los adultos mayores y otras personas vulnerables que viven en el mismo complejo de viviendas.

Desde Edelap explicaron a este diario que las interrupciones fueron ocasionadas por el contacto de ramas con las líneas eléctricas, debido a la intensidad de los vientos que se registraron.

Al cierre de esta edición, en Tolosa había indignación por un corte de luz que llevaba cuatro horas en el sector comprendido entre las calles 1 y 22, de 520 a 532.