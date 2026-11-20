El mercado inmobiliario suele medir su pulso a través de índices de metros cuadrados construidos, valores por zona o volumen de escrituras. Sin embargo, en el trasfondo de los números existe una variable crítica y determinante: la confianza de los compradores. Cuando un proyecto se detiene de forma abrupta, el impacto trasciende el perjuicio económico y congela proyectos de vida enteros.

Yacoub Real Estate & Developers concretó un nuevo rescate corporativo, frente a un emprendimiento envuelto en denuncias por estafas, la compañía tomó el control del edificio denominado Thymos, que pertenecía a la ex desarrolladora ABES y lo transforma en la Torre Domus.

La torre retomará en las próximas semanas el ritmo perdido para que las familias e inversores que destinaron sus ahorros a este fideicomiso puedan, finalmente, acceder a sus departamentos, como ya lo hizo Yacoub con el ex edificio Elipsis, rebautizado como Torre Opus Nova.

De esta manera la empresa presidida por Viviana Yacoub marca un nuevo precedente, haciéndose cargo de ya no sólo de obras inconclusas, sino además resolviendo situaciones en litigio, con denuncias por estafa, además de representar calamidades inconclusas en el entorno urbano.

Desde la magnífica Torre Adalet que comenzó ya su etapa final sobre la avenida 7 en pleno microcentro platense, o el futuro Hotel Hilton Garden Inn, que Yacoub se encomienda no sólo por la recuperación y mantención de paisaje urbano de la capital de la provincia sino además por el legado del perfil de desarrollador.

"Recuperar edificios paralizados o atravesados por conflictos legales es también una forma de cuidar la ciudad. Un desarrollador no solo construye metros cuadrados: tiene la responsabilidad de sanear el paisaje urbano, devolver previsibilidad al mercado y honrar el esfuerzo de quienes invirtieron sus ahorros", sostuvo Viviana Yacoub, presidente de Yacoub Real Estate & Developers.

El proceso de rescate demandó una extensa instancia de mediación y acuerdo individual con cada uno de los aportantes originales. Las negociaciones y tratativas con la totalidad de los fiduciantes fueron encabezadas directamente por Juan Segundo M. Yacoub, vicepresidente de la compañía, quien también lidera actualmente la gestión de otros fideicomisos en proceso de recuperación.

"Ya logramos cerrar el acuerdo con todos los fiduciantes y sanear cada posible foco de conflicto. Reestructuramos por completo el plan de obra y finalizamos las tareas preliminares, por lo que el edificio reiniciará su construcción en las próximas semanas", confirmó Juan Segundo Yacoub.

Emplazado sobre calle 16 entre 54 y 55, a escasos metros del centro cívico de Plaza Moreno y con conectividad directa hacia Diagonal 74 y los ejes de las avenidas 51, 53 y 13, el edificio se ubica en un punto neurálgico de alta demanda residencial, gastronómica y comercial. En términos estructurales, Torre Domus se desarrolla a lo largo de nueve niveles de viviendas, integrando 16 unidades tipo y un piso completo exclusivo en el último tramo de la torre. Desde su fachada, la propuesta arquitectónica se distingue por un imponente portal central enmarcado por columnas y molduras verticales, que da paso a un hall de acceso jerarquizado con cámaras IP y terminaciones de diseño exclusivo.

Cuenta con departamentos de uno, dos y tres dormitorios distribuidos en plantas de dos, tres y cuatro ambientes. La cúspide del edificio está reservada para un exclusivo piso compuesto por tres dormitorios, estar comedor apaisado, cocina con isla y dos balcones.

El estándar constructivo incorpora carpinterías exteriores de aluminio con doble vidriado hermético (DVH), pisos de porcelanato y pisos vinílicos, frentes e interiores de placard completos, y artefactos sanitarios junto a griferías de primera línea. En materia de confort, cada departamento dispone de calefacción centralizada por radiadores e instalación prevista para sistemas de aire acondicionado split, a lo que se suma la previsión técnica del edificio para la provisión de un grupo electrógeno propio.

El esquema de cocheras resuelve la movilidad vehicular en dos niveles independientes. En el subsuelo se disponen seis plazas cubiertas con acceso por rampa y conexión directa al núcleo vertical, mientras que en la planta baja se emplazan cuatro plazas adicionales, compuestas por un espacio semicubierto y tres descubiertos con acceso vehicular diferenciado. Como coronamiento, la terraza común fue proyectada como un área integral de esparcimiento que articula un Salón de Usos Múltiples (SUM) equipado y una piscina descubierta con solárium.

La puesta en marcha de Torre Domus se inserta en un ciclo de balance highly dinámico para Yacoub Real Estate & Developers. Durante este mismo período, la compañía logró materializar hitos sustanciales de su cartera con la entrega efectiva de emprendimientos insignia como Torre Kent, Torre Meydan y Torre Melek.

Estas concreciones operativas refuerzan un diferencial de gestión: mientras el ritmo de desarrollo habitual del sector se concentra exclusivamente en lanzar proyectos desde el pozo, la empresa ha estructurado una capacidad técnica y logística capaz de convivir entre las entregas llave en mano y el salvataje de activos complejos.

El rescate del ex Thymos se inscribe, de este modo, como una acción bisagra en el mercado de La Plata. Demuestra que la recuperación de fideicomisos caídos no depende únicamente de resoluciones judiciales, sino de la decisión empresarial de movilizar capital, maquinaria y rigor profesional para convertir una frustración en patrimonio tangible. Bajo el postulado que guía cada uno de sus pasos, la firma ratifi ca su premisa fundacional: en Yacoub construimos confianza.