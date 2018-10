Por ahora, lejos de ordenar el tránsito, ciclovías y carriles preferenciales generan fuerte confusión

Dos medidas están a mitad de camino y provocan riesgo en el tránsito. En calle 12, en la bicisenda faltan las tachas y separadores y sólo queda un carril para el tránsito vehicular; en diagonal 80 también falta infraestructura para poner en vigencia el corredor para ómnibus

Las últimas medidas viales provocan por ahora más confusión que orden en el tránsito vehicular platense. Aunque aún las obras de las ciclovías no están completas en calle 12 ni en 53, los ciclistas se apropiaron del espacio que les dejaron demarcados en 12 entre 64 y 54 y lo mismo hicieron en avenida 53. En tanto, en diagonal 80 de la Estación de trenes a plaza San Martín la señalización realizada en blanco y amarillo también contribuye a la desorientación vial porque aún no se informó desde la Comuna si el sistema de carriles preferenciales para micros están habilitados o aún el sistema no se puso en marcha.

La semana pasada apareció de la noche a la mañana una línea blanca divisoria sobre calle 12 en el centro comercial. La Municipalidad informó que estaba en proceso de ejecución la implementación de la ciclovía, pero los ciclistas ya lo toman como un espacio ganado para su uso exclusivo.

Como la calle es angosta, quedó un sólo carril para circular, porque el otro se utiliza para estacionar.

Verónica, quien va a trabajar al centro comercial observa que “en horario pico se produce un serio problema, con densos embotellamientos, bocinazos, roces y estados de ánimo alterado. La cola del semáforo de 12 y 54 llega a 57”, y pasa algo similar en la esquina de 12 y 60.

La vecina propone que “la bicisenda se traslade a calle 11, donde la calle es más ancha, o bien se elimine el estacionamiento en calle 12, para hacerla más fluida. Alguien con responsabilidad y que razone un poco, que camine la zona, que haga un trabajo de campo se tiene que dar cuenta que es un error haber creado la bicisenda en calle 12”. Y agrega: “podrían eliminan el estacionamiento de calle 12, pero en la Municipalidad prefieren no perder dinero para recaudar del medido antes de adoptar una medida funcional”.

Otro vecino dijo que “al estar incompleta, y no tener separadores como corresponde, la situación se torna tan confusa como peligrosa. Uno supone que se empieza la obra y se trata de terminar cuánto antes, más aún en un centro comercial. La falta de trabajo continuo genera confusión y riesgo de accidentes”.

Un caso similar se observa en avenida 53, pero en este caso el tránsito es menos intenso, al menos en el tramo de 14 a 19. Acá lo llamativo es que no se respeta el criterio de bicisendas sobre las ramblas, como ocurrió en diagonal 73 y en la avenida 60. A su vez, se da la misma situación que en calle 12: sólo podrá pasar un auto entre el estacionamiento y la bicisenda, según los planteos realizados por distintos vecinos de la Ciudad.

Desde la Comuna se planteó que “en relación al criterio que utiliza la Municipalidad de La Plata para ejecutar ciclovías y bicisendas, la diferencia está en que la bicisenda va por arriba de una rambla mientras que la ciclovía se lleva adelante sobre la calzada, y ambas metodologías se adaptan de acuerdo al perfil de la vía de circulación”.

El Subsecretario de Movilidad Urbana, Juan Francisco Martínez Mendioroz, explicó: “La ciclovía de calle 12 no puede ser ejecutada sobre la vereda ya que justamente el problema que existe en dicho centro comercial es la circulación de bicicletas por la vereda”.

Al respecto, detallo que “el ancho de la calle 12 no llega a ser de dos carriles pero para la circulación de un solo auto sobra espacio, y es ahí donde entra la posibilidad de poner una ciclovía unidireccional”.

“Con ese ancho, y si los automovilistas conducen como deben conducir, estaría el espacio apto y adecuado para la circulación de bicicletas. Además, se va a complementar la ciclovía con tachas refractarias”, expresó.

“En avenida 53 pasa algo similar porque no tenemos ese tipo de superficie como en diagonal 73 para circular, sino que hay monumentos que interfieren, al igual que el mobiliario. Lo mismo sucede en relación a las veredas que tienen lajas de piedra. Es decir que hay diferentes motivos, que se suman a que el ancho de la Av. 53 nos permite hacer una ciclovía unidireccional y nos permite ordenar el grueso de los vehículos particulares sin quitarle lugar al peatón”, remarcó.

en DIAGONAL 80

Desde hace más de un mes la Comuna hizo la demarcación de carriles preferenciales y exclusivos en diagonal 80 entre 1 y 44 y la plaza San Martín. Aún no se oficializó la medida, pero la confusión crece con el correr de los días.

Desde la Comuna se informó que en relación al carril preferencial de diagonal 80, “ya se realizaron los trabajos de pintura y cartelería, y próximamente se llevarán adelante tareas complementarias como la colocación de cordones y tachas divisorias.

Según se informó, en las cuadras donde no haya paradas de micros se podrá estacionar, mientras que en las que tienen las paradas de los micros está expresamente prohibido estacionar.

En las cuadras donde se puede estacionar igual tiene el cartel de “bus”, lo que genera cierta confusión, como así también la posibilidad de girar a la derecha para los vehículos particulares.

Al respecto, se aclaró que “se mantiene una propuesta informativa para que los vecinos entiendan el funcionamiento. Sin embargo, cabe señalar que quienes estacionan en lugares indebidos cometen infracciones”.