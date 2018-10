“Verme así competitivo, para algunos es una amenaza”

| Publicado en Edición Impresa

Gastón Mazzacane salió a responder tras que la CAF de la ACTC lo suspendió por una fecha luego de su exclusión y suspensión provisoria después de la carrera de TC, en La Pampa.

“No estoy de acuerdo en absoluto con la decisión de la CAF. Definitivamente, mi sanción es tomada ‘por las dudas’, por ser Gastón Mazzacane, por mi cargo de Vicepresidente 2º de la ACTC, por la portación de apellido, entre tantas otras cosas. Comprendo que es una situación muy difícil de manejar para la institución por todo lo mencionado, pero aceptaré las sanciones que consideren necesarias por el bien de la misma”, comentó Mazzacane.

Y agregó: “Todo esto que me pasó, fue muy obvio para mí. La realidad es que no es la primera vez que tengo que afrontar acusaciones de fraude o ventajas. No es la primera vez que el mundo deportivo se pone bajo tela de juicio, esto es más viejo que la escarapela y esta vez me la jugaron fuerte. Que, con todos los dichos y capturas de imagen y rumores quieran bajarme de la competencia, lo único que me hace pensar es que evidentemente para algunos, verme competitivo es una amenaza. Tener que salir a defenderme de esto me saca de mi eje profesional. Año tras año me fui construyendo en esa categoría tan competitiva, siempre paso a paso. Me considero un tipo con fuerza de carácter interior que siempre me llevó a luchar y lograr mis metas con lo cual esto no es más que un objeto de distracción”, añadió.

“Yo no recibo ningún beneficio ni ventajas, por el contrario, mi padre Hugo Mazzacane es un hombre tan transparente y honesto que desde el primer día que quise correr en el TC, él trato de evitarlo y advertirme de todos los sabotajes y malas intenciones de más de uno”, cerró el platense.