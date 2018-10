El partido de Bolsonaro acusa a ONU y OEA de "izquierdistas"

El partido del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, acusó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU de carecer de credibilidad porque, según su visión, son organizaciones con "perfil izquierdista y globalista". Lo dijo el presidente del Partido Social Liberal (PSL), Gustavo Bebbiano, al rechazar las declaraciones sobre noticias falsas divulgadas por Whatsapp durante la campaña braileña hecha por la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, jefa de la misión de observadores electorales de la OEA.

"La OEA para nosotros tiene cero credibilidad. La OEA, así como la ONU, tiene un perfil izquierdista, globalista", dijo a periodistas en Río de Janeiro, donde se montó el 'bunker' del ex capitán del ejército favorito en las encuestas a ganar el balotaje del domingo frente a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Según Bebbiano, "la ONU no tiene cero credibilidad como la OEA pero pero tiene una tendencia globalista con la cual nosotros no estamos de acuerdo".

Bebbiano acusó de tendenciosa a la OEA luego de que Chinchilla se reuniera con Haddad y luego de la reunión denunciará una campaña sin precedentes por Whastapp en la campaña brasileña. "Ella tendría que hablar con el PT, como es izquierdista (Chinchilla) va a acariciar al PT. La OEA tiene cero credibilidad para nosotros", dijo el dirigente, mano derecha de Bolsonaro en asuntos legales.

Desde el bolsonarismo anticiparon que denunciarán fraude en las urnas electrónicas, algo que vienen realizando en los últimos años, aunque no la pusieron en duda con la victoria del diputado ultraderechista en primera vuelta. "Tenemos un sistema no transparente del todo", dijo Bebbiano, que anticipó que con Bolsonaro "se revisará el concepto de derechos humanos en el país". "Las víctimas, explicó, deben tener derechos humanos defendidos, las personas de bien. Los que matan y agreden tienen que estar en segundo plano".