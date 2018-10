Noviembre en la pantalla: Frank Underwood muere, pero Orson Welles vuelve a la vida

El mes que se avecina traerá importantes estrenos en materia cinéfila: además de la cinta póstuma del aclamado director, se estrenará lo último de los Coen. Termina “House of Cards” y empieza una nueva “Narcos”

“Legítimo Rey”, épica medieval sobre Robert The Bruce que se estrena en Netflix

Noviembre está a la vuelta de la esquina. Comienza el calor, la gente empieza a pensar en el veraneo y los ritmos de la vida y del trabajo se desaceleran lentamente. Por las noches, aplastados por las primeras temperaturas altas, la gente llega a su casa, prende el aire y enciende la tele, que ofrece, como siempre, su magia: una oportunidad para reír, llorar, descansar, apagar el cerebro.

Y como la tevé viene cada vez mejor, el procedimiento funciona. Noviembre no será la excepción, con una oferta renovada que incluye el final de “House of Cards”, la nueva serie de Jennifer Garner y el estreno de la película póstuma de Orson Wells, “Al otro lado del viento”.

El esperado estreno de la cinta atrapada durante décadas en embrollos legales (Welles nunca fue el más prolijo director en cuanto a la financiación de sus trabajos) llegará este viernes a Netflix, luego de que el cineasta Peter Bogdanovich, experto en Welles, diera los retoques finales. Uno de los filmes más esperados del año, se trata de otro falso documental de Welles, en la línea experimental y ensayística de “F de falso”, que retrata, curiosamente, a un director de cine célebre pero en la mala y avejentado (¡encarnado por John Huston!) que muere en un accidente y deja sin terminar su película luego de un entrevero con la estrella del filme. La película dentro de la película se llama, claro, “Al otro lado del viento”.

El filme póstumo de Welles aterrizará en la pantalla del servicio on demand junto a “Me amarán cuando esté muerto”, un documental del cineasta más grande de la vida y de la tumultuosa creación de su última película.

Y no será la única gran apuesta cinematográfica de Netflix, que busca ganar terreno no solo entre los espectadores ocasionales sino también entre los cinéfilos: para ellos estrenará el 16 de noviembre la nueva película de los hermanos Coen, “La balada de Buster Scruggs”, otro western absurdista de Ethan y Joel: la plataforma contrató a los hermanos para hacer una serie, pero finalmente el proyecto se convirtió en filme. Para ellos también llegará la nueva cinta de la italiana Alice Rohrwacher, de la premiada “Le meraviglie” y que entrega desde el 30 de noviembre su última película, “Happy as Lazzaro”.

El servicio on demand estrenará también en su pantalla el viernes 9 de noviembre “Legítimo Rey”, biopic épica sobre Robert The Bruce, personaje que muchos conocerán por su rol traicionero en “Corazón valiente”. El filme promete, sin embargo, reconstruir la historia real y epopéyica del rey escocés, “una verdadera historia de David contra Goliat”, dirigida por David Mackenzie (el de “Hell or high water”) y protagonizada por Chris Pine. Además, Netflix comenzará a palpitar las Fiestas con “Las crónicas de Navidad”, que viste al gran Kurt Russell de Papá Noel.

MÁS ESTRENOS

En materia seriéfila, Netflix liquidará “House of Cards” luego del escándalo de abusos que atravesó su protagonista, Kevin Spacey, eliminado de la serie que estrena su temporada final el viernes, con Robin Wright al frente del show y de la Casa Blanca. El 16 de noviembre estrenará el spinoff de “Narcos”, que viaja al pasado, a la México de los 80, y estará protagonizada por Diego Luna, mientras que en el cierre del mes, el 30 de noviembre, se pondrá a disposición de los usuarios la nueva temporada de “Vikingos” y una serie documental sobre la vida del reguetonero Nicky Jam.

Pero no todo en la vida es Netflix: la competencia premium del servicio on demand, HBO, también prepara para noviembre un estreno grande en materia de series. “Camping” es la nueva apuesta del canal, la serie que devuelve a la tevé a Jennifer Garner y que cuenta con la producción de Lena Dunham. El show, que se estrena el 11 de noviembre, acompaña a un grupo de viejos amigos que organizan un campamento para conmemorar un aniversario importante. La ocasión estimula emociones a flor de la piel, tensiones latentes y recuerdos que preferían olvidar.

HBO también se aseguró la sexta temporada de la adictiva “Ray Donovan”, una de las series más vistas en el servicio de la competencia, Netflix, pero que mostrará su sexta entrega desde el 9 de noviembre en la señal premium.

El canal pago estrenará también en noviembre una serie de películas, entre las cuales se destaca “Mi cena con Hervé”, filme original de HBO con Peter Dinklage sobre el célebre actor de “La isla de la fantasía” (10 de noviembre) y las novedades “Coco” (3 de noviembre) y “Star Wars: Los últimos Jedi” (24 de noviembre). La señal emitirá también un documental sobre la figura de Jane Fonda, donde la mítica actriz habla francamente sobre su vida, sus amores, sus causas y sus defectos, explora el dolor del suicidio de su madre, el distanciamiento emocional de su famoso padre, sus desórdenes alimenticios y sus tres matrimonios (5 de noviembre). Pareciera que ya nadie podrá decir que no hay nada para ver...

