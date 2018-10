Pablo Moyano pidió la suspensión de la indagatoria por "sospecha de parcialidad"

En la causa que se lo investiga por asociación ilícita

La defensa del dirigente camionero Pablo Moyano pidió hoy la anulación de la declaración indagatoria a la que fue convocado para este jueves por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, por entender que existe una "clara sospecha de parcialidad" de su parte, en la causa por presunta asociación ilícita y defraudación al club Independiente, informaron a Télam fuentes judiciales. El planteo fue realizado esta mañana por su abogado, Daniel Llermanos, también letrado del sindicato de Camioneros, quien pidió que se deje sin efecto la citación -prevista para el jueves, a las 8.30- hasta tanto la Justicia se pronuncie acerca del pedido de recusación y la denuncia penal que realizara contra el fiscal Scalera en el marco de este expediente.

"Estimo que la declaración que Ud. pueda tomar a mi asistido, no cuenta con las garantías procesales mínimas", alegó el abogado en el escrito presentado esta mañana en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde tramita la causa en la que el dirigente camionero Pablo Moyano está acusado de ser el jefe de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Club Atlético Independiente, del partido bonaerense de Avellaneda. En este sentido, afirmó que "la clara sospecha de parcialidad que Ud. ya ha demostrado y que ha motivado tanto la recusación como la denuncia penal en su contra, amerita que el llamado a prestar declaración de Pablo Moyano sea dejado sin efecto hasta tanto sean resueltas las cuestiones planteadas por el juez competente".

En tanto, en diálogo con radio La Red, Llermanos entendió que la indagatoria no debería producirse hasta tanto se resuelvan "estás dos cuestiones" pero sugirió que, "de última", en caso de que el planteo de suspensión de la indagatoria sea rechazado, el trámite se cumpla con la presencia del juez de Garantías, Luis Garzoglio, "para que el proceso realmente esté enderezado y no haya intencionalidad". Además, el abogado del dirigente camionero Pablo Moyano volvió a cuestionar a Scalera al señalar que "no es el fiscal de la causa" y afirmar que "se metió por la ventana" en este expediente.

De hecho, Llermanos argumentó que "hay 15 ó 16 citados a indagatoria que ya habían sido indagados" en esta causa, con lo cual interpretó que "es como que se está investigando de vuelta un hecho que la Cámara penal de Lomas de Zamora ya investigó y del cual dio por cerrada la instrucción en diciembre pasado". "Scalera pretende esta nueva mirada, esta revisión, y creo que la Cámara de Lomas va a poner las cosas en su lugar", estimó la defensa de Pablo Moyano en la entrevista que concedió luego de la presentación que realizó esta mañana en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Semanas atrás, el fiscal Scalera había solicitado la prisión preventiva de Pablo Moyano, pero el juez de Garantías que tenía que resolver el pedido, Luis Carzoglio, lo rechazó. En tanto, la citación a indagatoria de Pablo Moyano -que ahora deberá ser anulada o confirmada por el propio fiscal- fue pautada para este jueves a las 8.30 en los Tribunales de Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerense.