Silva tiene fiebre y a esta altura es duda para ir a Córdoba

Pedro Troglio le devolverá la titularidad a Gonzalo Piovi y no tocará más nada para enfrentar el viernes a Belgrano en Córdoba si es que no le baja un delantero.

El entrenador albiazul ubicará al ex Racing en lugar de Germán Guiffrey y mantendría el resto del equipo que viene de vencer a Boca por 2 a 1 en el Bosque.

Sin embargo, si bien Santiago Silva, que suele hacer un gran desgaste en cada juego, arrastra una lumbalgia hoy hubo otra complicación. El delantero arrastra un cuadro de anginas de tipo bacteriana y si la fiebre no le baja mañana no viajará con la delegación. Si el charrúa no llega, su lugar será para Mauro Guevgeozián.

En consecuencia, el Lobo frente a Belgrano formará con: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli y Matías Gómez; Horacio Tijanovich y Santiago Silva o Guevgeozián.

El grupo cumplirá mañana con la última práctica en la cual será momento de repasar la pelota parada tanto en ataque como en defensa, y tras esto los jugadores elegidos para concentrar almorzarán en la Casona y luego partirán rumbo a Aeroparque para abordar un vuelo a las 16:30 que tendrá como destino Córdoba. La delegación llegará un par de horas después al hotel Holiday Inn donde quedará concentrada a la espera del cotejo.