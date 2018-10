El Gobierno busca desactivar la crisis Carrió-Garavano

El ministro de Justicia habló y trató de bajar el tono a la polémica generada con la diputada a partir de declaraciones suyas. Y Marcos Peña ya se comunicó con la gente de la Coalición Cívica para redireccionar el diálogo

La tensión que generó en Cambiemos una frase del ministro de Justicia Germán Garavano aún no se sabe cómo se saldará.

Por lo pronto, y en función de que Elisa Carrió no sólo salió a decir que pediría el juicio político del titular de la cartera de Justicia sino que hoy ratificó ese posicionamiento, además de una dura carta dirigida al presidente Mauricio Macri, el ministro que quedó en el centro de la discordia habló este mediodía e intentó bajarle el tono a la polémica.

"Lamento la situación suscitada, vamos a seguir trabajando fuertemente con los objetivos comunes que tenemos con la Coalición Cívica, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad", dijo Garavano tras la reunión de Gabinete que encabezó Macri, y con el canciller Jorge Faurie a su lado.

Durante la conferencia de prensa que brindó ante periodistas acreditados en Casa Rosada, Garavano aclaró que sus dichos que encendieron la furia de Carrió no estaban referidos a la ex presidenta Cristina Kirchner. "Yo nunca hablo sobre casos concretos, he sido juez y he sido fiscal, hablo en abstracto sobre consideraciones genéricas. Era una referencia institucional que claramente lo que marcaba es que a los países les hace muy mal esta situación. Simplemente fue una consideración general", explicó.

Además de resaltar la lucha contra la corrupción llevada adelante por el Gobierno nacional, que según dijo "ningún otro hizo lo que éste" en esa materia, Garavano indicó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se comunicó con "la gente de la Coalición Cívica" para intentar redireccionar el diálogo tras la crisis desatada ayer. "Destacamos el combate que hace la diputada Carrió contra la corrupción que reclaman todos los argentinos", agregó.